Incontro organizzato presso l’Istituto Istruzione Superiore “Pitagora”

Si svolgerà domani 25 maggio 2021, dalle ore 15,00 alle 17,30, on line, il sesto appuntamento con gli alunni delle classi 3 e 4 del Liceo Economico e Sociale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Ionico (MT), sul tema “il Covid 19 e gli effetti devastanti sul mondo del lavoro e sulle famiglie” nell’Ambito del progetto dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” anno scolastico 2020-2021. Disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e crisi di numerosi settori: sono questi alcuni degli effetti drammatici causati dalla pandemia ancora in corso. In questo ultimo anno continuiamo a vedere una diminuzione del potere di acquisto e un aumento progressivo del sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole e medie imprese, che costituiscono il motore economico del nostro Paese. La caduta del reddito delle famiglie dovuta al Covid-19 non riguarda più solo le fasce tradizionalmente povere o sotto la soglia della povertà, ma anche la classe media composta da famiglie che oggi hanno un reddito e tirato avanti con un lavoro, magari pagando regolarmente mutui, mandando a scuola i figli, sebbene con sacrifici. Infatti, secondo i dati ISTAT vi è un forte peggioramento della situazione: il numero di famiglie in povertà assoluta è salito di 335mila unità, passando da 1,67 milioni nel 2019 a 2 milioni nel 2020 (da 6,4 per cento a 7,7 per cento), mentre quello delle persone è salito di un milione, da 4,6 a 5,6 milioni (da 7,7 a 9,4 per cento).

Gli argomenti che saranno trattati riguarderanno:

• Il lavoro che manca;

• Sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese e i possibili interventi.

Le relazioni saranno introdotte da Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” e seguiranno gli interventi di Gennarino Macchia, Segretario Aggiunto della Cisl di Basilicata, Giuseppe Tedesco, Consulente legale, Vincenzo Malfa, Amministratore Estinguo srl, Piero Marrese, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Matera. I lavori saranno coordinati da Piero Santacesarea, Docente referente del progetto.