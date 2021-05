"La pandemia ci ha privato della felicità dell’incontro ma non della voglia e della tenacia"

La pandemia non ferma le attività del Comitato Pro Loco Unpli Basilicata Aps che torna finalmente ad incontrarsi in presenza. La riunione, dopo mesi di incontri da remoto, in presenza nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 presso l’Aula Consiliare del Comune di Muro Lucano in Piazza Don Minzoni, ospiti della Pro Loco Murese presieduta da Pino Setaro, per una programmazione delle iniziative da porre in essere nei prossimi mesi. «Riprendere le attività in presenza – afferma Rocco Franciosa, Presidente Regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps – è segno di ripartenza anche per il nostro Comitato e per le Pro Loco Lucane. Ringraziamo il Sindaco Giovanni Setaro e la Pro Loco Murese per l'ospitalità. Siamo felicissimi di essere a Muro Lucano, scrigno prezioso di fede e cultura. Ripartiamo da quì sperando in una estate incoraggiante per tutti i borghi lucani. Sono tanti i progetti che portiamo avanti, grazie al prezioso sostegno dell'Apt Basilicata e dei Comuni, la pandemia ci ha privato della felicità dell’incontro ma non della voglia e della tenacia nel perseguire i nostri obbiettivi: promuovere il territorio, i suoi beni materiali e immateriali animando le nostre piazze e dando sostegno costante ai nostri volontari, oltre alla naturale attività di informazione ed accoglienza turistica».

Tanti gli appuntamenti e i protocolli messi in atto dall’Unpli Basilicata: il 28 maggio a Rotonda la sottoscrizione dell’accordo tra il Comitato Pro Loco Unpli Basilicata e Alsia con un primo progetto che delinea un itinerario di biodiversità nel territorio Pollino – Lagonegrese. Il 21 giugno si terrà la consueta Festa della musica quest’anno eccezionalmente dalla terrazza del castello di Pietrapertosa con tanti professionisti della musica lucana in collaborazione con Pro Loco Pietrapertosana e Comune di Pietrapertosa e il 27 giugno l'assemblea delle Pro Loco nell'anfiteatro del castello di Brindisi di Montagna in collaborazione con la Pro Loco e il comune di Brindisi di Montagna. Domenica 11 luglio invece ci sarà la giornata nazionale delle Pro Loco promossa da Unpli Nazionale. L’estate vedrà anche la presentazione della pubblicazione "Basilicata: Pro Loco, volontari tra identità e cultura (1986 – 2021 35 anni di storia del Comitato Pro Loco Unpli Basilicata)” dedicata alla memoria degli amici Antonio D’Elicio e Bruno Mario Albano, Presidenti del Comitato per lungo tempo e in segno di riconoscenza per tutti i dirigenti volontari per l'impegno, l'amore e la dedizione mostrati per far crescere la grande famiglia delle Pro Loco Lucane.