Da oggi a lavoro anche un set cinematografico che ha come testimonial Aaron Durogati

È iniziato il conto alla rovescia per il ponte più lungo del mondo. Da oggi e per i prossimi giorni il territorio di Castelsaraceno, comune in provincia di Potenza, si prepara all'apertura e anche ad allestire un set cinematografico, con uno spot pubblicitario con il campione di parapendio Aaron Durogati. Una realizzazione delle produzioni multimediali per il lancio della campagna di comunicazione per l’inaugurazione del ponte tibetano più lungo del mondo e dell’ecosistema turistico. Lungo 589 metri e alto 80, con una campata unica, sorretta da quattro funi portanti da 35 millimetri e da 2 di sicurezza da 20 mm. Sospeso sul torrente Racanello, il ponte collegherà l’antico borgo sul monte Castelveglia con le pendici del dirimpettaio massiccio del Raparo. Un colosso strutturale realizzato da due ditte lucane: Geofond di Policoro e la Geovertical di Lauria per un costo previsto pari a un milione e mezzo di euro provenienti da fondi regionali e PO Val d’Agri. Per attraversarlo previsto un apposito kit per attraversarlo in piena sicurezza con una parete attrezzata per il free-climbing adatta ai bambini, una strada ferrata per la grotta Scasciata, torrentismo nel Racanello, itinerari ai mulini storici della zona, al bosco Favino e Monte Alpi con la possibilità di poter ammirare le bellezze della zona, dai pini loricati del monte Alpi al maestoso bosco Favino. Un ponte che può portare importanti benefici soprattutto in termini occupazionali a cui, l’intero territorio guarda positivamente. “Per questo abbiamo deciso di fare le cose in modo importante – sottolinea Rocco Rosano, sindaco di Castelsaraceno - proprio come lo è questo appuntamento per il futuro di Castelsaraceno”. Per la promozione avete scelto collaborazioni importanti. “Con la società Digital Ligthhouse – precisa Rocco Rosano - abbiamo scelto come testimonial di eccezione della nostra produzione Aaron Durogati, due volte campione del mondo di parapendio e atleta selezionato dell’iconica Red Bull X-Alps”. Un comune che vuole volare alto. “In alto sempre – conclude Rocco Rosano – e più lontano. Castelsaraceno merita questo”. Le campane della chiesa di Santo Spirito sono pronte per risuonare in tutto il paese per avvertire del grande evento. Castelsaraceno, la Basilicata sarà la protagonista assoluta.

Oreste Roberto Lanza