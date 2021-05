E’ previsto un premio in denaro di 300,00 euro al primo classificato del contest

Ripartono gli eventi targati Associazione Culturale “ Sud “ Gigi Giannotti di Nova Siri , attiva sul territorio da XXIV anni, con il primo appuntamento di sabato 26 Giugno 2021. Nell’ambito della rassegna “SOTTO IL CIELO DI BOLLITA”- V edizione la Regione Basilicata, il Comune di Nova Siri, l'Associazione culturale SUD "Gigi Giannotti" di Nova Siri in collaborazione con la Pro Loco di Nova Siri, il Rotary Club Policoro Heraclea Centenario e NOVASIRI. TV organizza la mostra/concorso “Il Poeta” Diego Sandoval de Castro. Nella sua breve vita, Diego Sandoval de Castro fu uomo di coraggio, sempre pronto a battersi con lealtà contro le ingiustizie e i compromessi di corte. Fu per questo più volte condannato in contumacia, ma indomito e fiero, conservò uno spirito libero e sempre proteso alla ricerca della bellezza , che attraverso la poesia rappresentava l’unica forza rigeneratrice, capace di liberare l’uomo dai lacci della sua stessa miseria. Il concorso prevede che ogni partecipante dovrà rielaborare emozioni, suggestioni ed impressioni a seguito della lettura dei versi e delle rime di Diego Sandoval de Castro, poeta del Rinascimento, barone di Bollita (l’odierna Nova Siri) nella prima metà del ‘500. La rielaborazione dovrà esprimersi attraverso una prova artistica creativa e raccontarsi con tecnica libera (Pittura e Digital Art).

Il concorso si articola in due sezioni:

- Prima sezione: “Lineamenti di un poeta” -Prevede la realizzazione di un volto da attribuire a Diego Sandoval de Castro, attraverso una performance artistica (pittura e digital art) volta a recuperare i tratti salienti del volto del poeta. Gli artisti avranno a disposizione una sua biografia e notizie relative alla vita, al fine di rielaborare in forma personale un’immagine del volto. Sono ammesse tutte le forme artistiche. –

Seconda sezione: Il Poeta” Diego Sandoval de Castro - dai Versi all’Immagine - Prevede una rielaborazione artistica dei versi del poeta, che descrive nelle sue rime luoghi, emozioni, suggestioni, che potranno trovare nuove forme di racconto attraverso la rielaborazione degli artisti. Sono ammesse tutte le forme artistiche.

Per questa sezione sarà realizzata anche, una Estemporanea di pittura per gli artisti che avranno la possibilità di raggiungere il centro storico di Bollita, l’odierna Nova Siri (è previsto un rimborso spese per tutti i partecipanti).

E’ previsto un premio in denaro di 300,00 euro al primo classificato del contest. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di Partecipazione e la pubblicazione dell’opera, col nome dell’autore nel “Catalogo on-line” (scaricabile in pdf dal sito dell’Associazione). La giuria composta da professionisti del settore, Domenica Bentivenga, Loredana Cafaro, Pasquale Chiurazzi, Maria Mary Di Lorenzo, Nino Oriolo, Giulio Orioli, Maria Pastore, Giuseppe Varasano e Marilena Varasano, selezionerà 5 opere che saranno riprodotte su pannelli da collocare nell’antico borgo lungo il percorso che porta al Castello di Sandoval.

Per iscrizione ed informazioni entro il 05 giugno 2021 invia una email a:

Regolamento scaricabile sul sito www.pasqualechiurazzi.it