A Matera un convegno sulle demenze

Creato Venerdì, 11 Maggio 2018 12:27

L'invecchiamento della popolazione sta portando un deciso aumento dei disturbi cognitivi, in particolare delle demenze e della sindrome di Alzheimer, che sempre più rappresentano un problema sociale oltre che medico. Nella Regione Basilicata migliaia di persone sono affette da demenza, un disturbo che coinvolge anche la vita dei familiari. Ma in molti casi, invece, è la solitudine dell’anziano a diventare origine e acceleratore della demenza. Per capire cosa sta accadendo e quali sono gli strumenti per affrontare le demenze, partendo dalla persona fragile e dal suo mondo di relazioni, la Società Italiana di Psichiatria e Psicologia- sezione Basilicata ha organizzato per sabato 12 maggio 2018 un importante convegno che vedrà la partecipazione di tante personalità autorevoli a livello nazionale, in particolare del professor Marco Trabucchi, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La Solitudine dell’Anziano è Patogena” e del dottor Ivo Cilesi, Responsabile Terapie non Farmacologiche della Fondazione Europea di Ricerca Biomedica (FERB) di Bergamo, e tra i i massimi esperti in Italia sulle terapie non farmacologiche. "Le Demenze Oggi: Sviluppi e Prospettive Future”, questo il titolo del convegno che si svolgerà a partire dalle 16 a palazzo Lanfranchi a Matera, non sarà solo un appuntamento dall’alto valore scientifico ma rappresenta anche un'occasione importante per fare il punto sull’applicazione in Basilicata del Piano Nazionale Demenze. Creare una rete, anzi una comunità amica della demenza, superando lo stigma che accompagna il malato, è un compito al quale siamo chiamati tutti.

Commenta l'articolo