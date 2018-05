La notte europea dei musei 2018. Le iniziative ACAMM

Creato Venerdì, 18 Maggio 2018 10:31

Sabato 19 maggio 2018, il circuito ACAMM (Aliano, Castronuovo Sant' Andrea, Moliterno e Montemurro) aderisce alla “Notte europea dei musei 2018” proponendo a tutti i visitatori, con una apertura straordinaria dei presidi culturali presenti nei quattro comuni (dalle ore 19.00 alle ore 22.00), un inedito viaggio nel mondo dell'arte attraverso video-proiezioni, installazioni e visite guidate alle mostre in corso (Morellet, Bradley, Wildt, Tallone, Melli).

Il grande evento europeo, nato nel 2005 e promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il patrocinio dell'ICOM e dell'UNESCO, coinvolge anche quest’anno oltre 3.000 musei, situati nei 30 paesi firmatari della convenzione culturale del Consiglio d’Europa. Si tratta di un’opportunità unica nel suo genere, che offrirà a migliaia di persone la possibilità di visitare, nell'arco della nottata, i musei statali, civici e privati, le gallerie, le mostre, le biblioteche e le zone archeologiche delle tantissime città che parteciperanno all'iniziativa.

Il Polo Museale di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ), che aderisce all'evento per la quinta volta, celebrerà quest'anno, attraverso un film di John Halpern, l'artista tedesco Joseph Beuys (Krefeld, 1921 – Düsseldorf,1986). Noto documentarista che vive e lavora a New York City, Halpern ha collaborato e filmato artisti e cineasti rinomati come Martin Scorsese, Oliver Stone, Bernardo Bertolucci e Les Levine. Il suo film Joseph Beuys / Transformer, del 1988 esplora l'arte controversa di Beuys e le teorie della scultura, della politica e dell'ecologia. In anteprima, sarà possibile vedere, inoltre, le opere realizzate da Giuliano Giuliani per il “Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino” del quale, il 20 maggio, si celebra la Festa Patronale. Giuliani ha commentato le sue opere con una bella pagina scritta per mettere in luce la grande devozione della sua famiglia per il Santo controriformista nato nel 1521 a Castronuovo Sant’Andrea.

Il Parco Letterario “Carlo Levi” di Aliano, renderà omaggio all'artista sarda Maria Lai (Ulassai, 1919 – Cardedu, 2013), attraverso la proiezione del film Inventata da un dio distratto, realizzato nel 2001 da Marilisa Piga e Nico di Tarsia. Si tratta di una lunga intervista-monologo nella quale l'artista di Ulassai si racconta, oltre i confini della realtà e della storia, della natura e dell’arte, partendo dalla sua esperienza personale per valicare i confini isolani e raggiungere fama mondiale, influenzando il modo di fare arte delle generazioni a venire.

Presso il MAM - Musei Aiello di Moliterno, invece, la Notte europea dei musei sarà illuminata dall'arte di Constantin Brancusi (Peștișani, 1876 – Parigi, 1957), con la proiezione del film Brancusi Filme 1923-1939, girato nel 2011 da Alain Fleischer. Riallestito nel 1997 dall'architetto Renzo Piano, in un padiglione adiacente il Centre Pompidou di Parigi, lo studio di Constantin Brancusi è uno scrigno trasparente di bellezza, che custodisce le opere di uno tra i più affascinanti artisti del Novecento e tutti i suoi strumenti di lavoro. In questo suggestivo scenario, Alain Fleischer ha realizzato una magistrale "opera sull'opera", ricostruendo le relazioni tra i vari aspetti del lavoro di Brancusi attraverso un sapiente intreccio tra scultura, fotografia, cinema e danza.

Infine, la Fondazione “Leonardo Sinisgalli” di Montemurro,, oltre a proporre visite guidate alla Casa delle Muse e una lectio sul rapporto tra Sinisgalli e il cinema, continuerà a indagare sugli artisti cari al poeta lucano con il film del 2005 dedicato a Giulio Paolini (Genova,1940) da Alessandra Populin che, nell’intento di disegnare una mappa della ricerca estetica italiana della seconda metà del Novecento, rilegge il lavoro di un maestro dell’arte concettuale costantemente teso ad affermare il primato di un continuo debutto in cui l’autore e lo spettatore annodano i loro destini sino a confondersi l’uno con l’altro.

Commenta l'articolo