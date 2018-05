Movida Lucana lancia il suo nuovo sito internet per le novità dell'estate 2018

Creato Mercoledì, 23 Maggio 2018 09:46

Sei un amante del mondo della notte?. Ti piacerebbe conoscere di più sul tuo artista o sul tuo genere musicale preferito o, semplicemente, vorresti riuscire ad essere sempre informato sugli eventi intorno a te per non perdere proprio quello più adatto ai tuoi interessi!?. Movida Lucana: progetto nato nel 2012, con la mission di valorizzare e far crescere il mondo della notte in Basilicata, dopo alcuni anni si rinnova in termini futuristici con la creazione di un portale web: www.movidalucana.it, online dal 26 Maggio 2018 alle ore 14:00. Troverete il mondo della notte di Basilicata e dintorni raccontato a 360°. Dal profilo dettagliato degli artisti protagonisti (dj,vocalist,barman, fotografi, gruppi live, animazione latina e tanto altro…), passando per la sezione dedicata ai locali, fino ad arrivare alla sezione Blog, denominata "Movida Lucana Magazine". Qui verranno affrontate diverse tematiche musicali e culturali, affidate alle penne di personaggi storici della nightlife lucana. Uno dei fiori all'occhiello del portale sarà la rubrica "Farenight", un modo pratico e veloce per scegliere, in base ai propri gusti, tra i migliori eventi del weekend. Tra le novità di quest'anno, un nuovo format “televisivo” itinerante vi farà vivere il backstage di ogni notte con video-interviste mirate agli special Guest, ai proprietari dei locali e ai clienti, che vivranno da veri protagonisti gli eventi. Il nuovo format sarà un modo per valorizzare e promuovere sì l'evento in programma, ma soprattutto far crescere la fame di sapere e culturale in termini musicali che si cela dietro ogni singolo evento, vera mission del progetto di Movida Lucana. Confronto, interazione, promozione e molto altro ancora in un unico sito. Se ami il mondo della notte, www.movidalucana.it diventerà presto il tuo sito preferito.

Commenta l'articolo