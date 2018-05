Anche Debora Cattoni al Lamborghini Celebration Day

Creato Giovedì, 31 Maggio 2018 18:45

Come si vede dalle foto, anche l’attrice e Manager Debora Cattoni ha presenziato al Lamborghini Celebration Day, l’evento che si è svolto al Museo Ferruccio Lamborghini nella frazione di Funo del comune di Argelato (Bologna). Voluto dal figlio del fondatore del marchio del Toro Tonino Lamborghini e organizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e Gruppo Sangermano. Al Lamborghini Celebration Day si è voluta ricordare la figura di Ferruccio Lamborghini e ripercorrere la storia della prima azienda, grazie all’occasione offerta dalla presentazione del libro “Ferruccio Lamborghini. I Trattori” di Tonino Lamborghini, Minerva edizioni. Il volume raccoglie tutti i modelli dei trattori Lamborghini (grandi amori di Ferruccio) i cui pezzi sono stati poi utilizzati anche per migliorare ed innovare le sue supercars. L’happening culturale ha permesso un tuffo nel passato dell’azienda, moderato dall’attore e giornalista Giorgio Comaschi e alla presenza anche del primo cittadino di Argelato Claudia Muzic, del Presidente di Confcommercio Ascom Bologna Enrico Postacchini e dell’editore Roberto Mugavero. Fra i familiari e gli ospiti

internazionali presenti per celebrare Ferruccio, anche l’attrice, Manager e blogger Debora Cattoni.

La redazione di Basilicata Notizie ha intervistato quest’ultima in occasione del Lamborghini Celebration Day.

Quali sono state le sue impressioni ed emozioni della giornata, in quanto Manager e appassionata di motori?

Impressioni assolutamente positive, e di una perfetta organizzazione dell’evento. Dalla presentazione superba, alle musiche selezionate, al cibo giusto: lo staff è stato incredibile. Essere stata presente fra i tanti ospiti internazionali mi fatto sentire “fortunata” e parte integrante della serata, in questa grande famiglia che è quella Lamborghini.

L’happening culturale ha costituito anche l’occasione di poter parlare del tessuto economico e culturale del territorio emiliano, oltre che della storia della prima azienda e del suo fondatore. Quali sono i suoi legami con questa terra?

Già il mio destino era di andare a vivere a Bologna, perché mio padre voleva che io e la mia famiglia vivessimo lì. Qui in Umbria invece c’è il Lamborghini Golf Club, e a Bologna il Museo. Sembra che la mia vita si stata tratteggiata fra questi puntini famosi di Steve Jobs, tratteggiata nel suo destino. Poi adoro indubbiamente la cucina emiliana e la Motorvalley, la Terra dei Motori. Ci torno sempre con piacere, e ci vivrei pure volentieri.

Anche la presenza di tanti vip, insieme alla famiglia Lamborghini, ha contribuito a fare del Lamborghini Celebration Day un evento unico e straordinario dedicato all’industria italiana dell’eccellenza. Quali sono i prossimi progetti o eventi dell’azienda che la vedono coinvolta?

Sono in procinto di organizzare un grande evento al Museo Ferruccio Lamborghini con la star di Hollywood Robert Davi, ma non posso rivelarvi altro. In un contesto che amo realizzo intanto dei tour al Museo Ferruccio Lamborghini con persone interessate alla Motorvalley, ai motori, e con la passione per le supercars e con buon fiuto per il business.

La ringraziamo per questa breve intervista, continueremo a seguirla.

Valeria Gennaro

(Nella foto in copertina la Manager Debora Cattoni con Marco Bellavere di Giulia Santinami, in quella interna Cattoni con Tonino Lamborghini)

