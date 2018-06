Abitare il nostro tempo, per Costruire Insieme il Futuro

Prima festa regionale organizzata dal Centro Femminile Italiano lucano. A Melfi, domenica 10 giugno prossimo,presso la sala ricevimento dell’Hotel il Castagneto, appuntamento culturale ma anche civile delle donne lucane per ripercorrere con la memoria, l’impegno finora profuso il contributo di idee, di proposte dei circoli femminili presenti in Lucania. L’incontro ha obiettivo di dare più forza all’emancipazione delle donne lucane. Il Centro Femminile Italiano a livello nazionale, raccoglie per 40 mila iscritte in tutte le regioni. La Lucania registra ben 430 iscritti con 12 circoli sparsi in tutto il territorio. L’ultimo nato a Lagonegro qualche tempo fa. La Lucania femminile conserva momenti e ricordi indelebili con cui si è contribuito alla crescita di questo territorio. Non va dimenticato come i primi passi del Centro Femminile Italiano, in Lucania, risalgono all’immediato dopoguerra, pochi mesi dopo la nascita della federazione a livello nazionale grazie all’impegno di Dora Grimaldi, nata a Montevideo da emigranti lucani, nel 1908 e rientrata a Lauria. Un CIF, quello lucano, che fin dopo il dopoguerra si impegnò assiduamente nel settore assistenziale per poi, con gli anni, assumere una dimensione sempre più educativa e formativa. Donne di sacrificio ma anche di cultura quelle che attualmente continuano a dare un contributo di crescita civile e sociale al territorio lucano. “Il titolo dell’incontro – sottolineaRaffaella Bisceglia Presidente Regionale del Centro femminile ItalianoLucanoe Consigliera Nazionale– è stato leggermente modificato rispetto alla tematica approvata in consiglio nazionale. A livello nazionale il titolo della tematica era: “Abitare il nostro tempo con i valori di sempre”. Un titolo legato sempre alla figura femminile ma anche al ruolo delle associazioni nel contesto sociale. Noi, invece, come Centro Femminile regionale, abbiamo mantenuto fede all’indicazione nazionale ma con una piccola modifica: Abitare il nostro tempo, per Costruire Insieme il Futuro. Facendo evidenziare l’acronimo CIF”Questo appuntamento appare un percorso nuovo e diverso che il Centro Femminile lucano vuole iniziare “Infatti- precisa Raffaella Bisceglia- la presidenza su mia indicazione ha voluto istituzionalizzare questa festa perché vogliamo incontrarci tutte noi presenti nei diversi territori della regione. In alcune regioni, come il Vulture- Melfese i momenti di incontro sono molteplici. Mentre in altre zone lontane si riducono a circostanze estemporanee. Incontrarsi e stare insieme significa rafforzare i rapporti personali, incentivare l’appartenenza all’associazione e magari spegnere quelle visioni che sono diverse e che alcune volte creano un dibattito molto effervescente” Dopo i saluti istituzionali dell’Associazione da parte del Presidente regionale Raffaella Bisceglia, seguiranno gli interventi del Vescovo di Melfi- Rapolla – Venosa, Ciro Fanelli, del Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Marcello Pittella e del Sindaco di Melfi, Livio Valvano. Antonella Viceconti, Presidente provinciale del Centro Femminile Italiano, illustrerà le attività svolte dai singoli circoli territoriali e gli impegni futuri sul territorio. L’intervento Finale sarà del Presidente nazionale del Centro Femminile Italiano Renata Natili Micheli. Inizio del convegno alle ore 11,00

Oreste Roberto Lanza

