A Potenza, l’Associazione Alba Lucana con I colori della Musica

Lunedi 18 giugno alle ore 18:30, presso l’auditorium del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” a Potenza, si terrà la seconda edizione dello spettacolo “I Colori della Musica”. L’iniziativa promossa dall'associazione regionale Alba Lucana e patrocinata dalla provincia di Potenza, è stata pensata e curata dal maestro di musica e musico terapeuta, Domenico Sileo. L’evento rientra nelle numerose iniziative culturali che l’Associazione regionale Alba Lucana, presente sul territorio di Potenza e di Matera, si propone di portare avanti con costanza e professionalità. I principi ispiratori sono: la “passione” per la propria professione, per la propria regione e cultura di appartenenza, l'“amore” per la conoscenza, per la vita e la ricerca del “bello”. Tali principi danno vita alla collaborazione, al lavoro di rete, alla creatività e alla voglia di costruire progetti per il benessere della persona, della famiglia e della società. Lo spettacolo vedrà protagonisti i bambini con la loro musica, composta da melodie e colori dalle molteplici sfumature. Grazie alla partecipazione straordinaria dell’attore Ulderico Pesce e di diversi artisti lucani. Rosangela Lopomo e Emanuele Cristallo, si avvicenderanno sul palcoscenico con momenti di musica, teatro e danza.

