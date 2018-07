'Oggi è sabato, si va a Rapone'. Tornano le fiabe dal 21 luglio al 2 settembre

Prende il via sabato 21 luglio l’evento culturale promosso dal Comune di Rapone, volto a valorizzare il territorio raponese e far conoscere a tutti la bellezza, la storia e le peculiarità del “Paese delle Fiabe”. Dal 21 luglio fino al 2 settembre ben 8 appuntamenti nel grazioso ed accogliente centro lucano, con tante iniziative pronte a deliziare e divertire i visitatori di ogni età. Sabato 21 luglio sarà questo il programma. Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 visita guidata al museo multimediale "Cera", il Centro di Educazione Rurale Ambientale che si pone come obiettivo quello di far conoscere la cultura rurale, le abilità agro-pastorali e artigiane, attraverso l'incontro con i personaggi delle leggende locali. Dalle ore 18.00 al via il percorso narrato "L'Intreccio delle Cinque Fiabe” nel meraviglioso ed affascinante parco delle fiabe, che sarà animato tutta la giornata, e protagonisti saranno i bambini che interpreteranno i vari personaggi. Alle ore 21.00 nella villa comunale la presentazione del libro e proiezione di "Basilicata: terra di acqua, fuoco e cuore d'argilla", acquerelli di Fabrice Moireau e testi di Carl Norac. Presentazione a cura di Carlo Pastore della casa Editrice Menabò-Creazioni d'Arte, spettacolo teatrale di Gino Marangi. Alle ore 22.00 Miss Grace in Fabula dj set. Nel corso della serata degustazione degli squisiti "cataviedd cu' a muddica" e porchetta. Il prossimo appuntamento a sabato 28 luglio. Poi a seguire il 4, 11, 18 e 25 agosto e 1° settembre. E infine la chiusura il 2 settembre con la “Ultramaratona delle Fiabe”, con oltre cento persone che si sono già iscritte. Il programma dettagliato delle iniziative culturali di “Oggi è sabato..si va a Rapone” è disponibile sul blog visitabile al sito www.raponepaesedellefiabe.blogspot.com oppure sulla pagina Facebook “Rapone Paese delle Fiabe”.

