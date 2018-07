A Lagonegro seconda edizione del Festival della Cultura e dell’Espressività

Creato Lunedì, 23 Luglio 2018 22:16

Seconda edizione del “Festival della Cultura e dell’Espressività. Il 28 e 29 luglio prossimo a Lagonegro, presso il palazzo Corrado (Monnalisa Museum) si terrà l’appuntamento culturale ideato ed organizzato dall’associazione“ Salotto letterario Donata Doni” in sinergia con altre associazioni quali: “espansioni” e “ museo telegrafico della Mittleeuropa” di Trieste, “ Matera Poesia 1995”, “ Universum Accademy”, “ Amici della musica del lagonegrese”, associazione “ Angelo Alagia” di Lagonegro e la “ fondazione cicerone” e con il patrocinio morale dell’amministrazione comunale. Il 28 luglio inaugurazione della mostra i “mestieri nel 900 la lunga storia delle donne e del lavoro da Trieste a Lagonegro”. Una mostra che ha l’obiettivo di percorrere, la lunga storia dei lavori e dei mestieri delle donne a Lagonegro e a Trieste, un ponte da Sud a Nord, o meglio da Nord a Sud, per parlare di cultura, creatività, poesia, arte e pace. Una mostra rivolta al mondo femminile. Un lavoro che con grande impegno e passione ha visto l’allestimento di ben 100 pannelli suddivisi in varie sezioni dedicati ai diversi lavori, una ricerca tra i vari mestieri, che nel futuro si arricchirà di altre figure di lavoratrici. Il tutto sarà arricchito anche dalla presenza della dottoressa Eugenia Baldo, una esploratrice, che ha attraversato il mondo e che parlerà di “una farfalla dalle ali di ghiaccio”. La giornata del 29 luglio, sempre presso il palazzo Corrado, aprirà con un estemporaneo di pittura dedicata al compianto artista Enzo de Filippo, già alla sua terza edizione, dedicata ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Nel giardino Corrado vi saranno gli allestimenti e le esposizioni artistiche con Nicoletta Tcaciu.Il pomeriggio sarà allietato da una serie racconti, con dei laboratori per i più piccoli a cura del maestro Antonio La Cava.Un omaggio alla poetessa Donata Doni, prima poetessa e scrittrice del lagonegrese nata a Lagonegro nel 1913, attraverso “microfono aperto” e un reading di poesie, coordinato dalla professoressa Novella Campolongo, Presidente dell’associazione Universum, con autori vari proveniente da ogni parte di Italia. A seguire vi saranno i “racconti del Braciere” a cura di Giuseppe Surico, con la presenza del prof Gerardo Melchionda, di don Gianluca Bellusci. Un appuntamento legato prevalentemente alla memoria.“Riteniamo- sottolinea Agnese Belardi – Presidente dell’associazione Salotto letterario Donata Doni- infatti doveroso spiegare ai giovani l’importanza della memoria e del passato, lasciando traccia di persone che sono state importanti per la nostra comunità. Un’occasione propizia per la valorizzazione del mondo femminile, e per la sensibilizzazione alla non violenza, ecco perché questa mostra è uno sguardo sulla figura della donna nella società del passato e in quella attuale, attraverso i vari mestieri che ha svolto: contadina, artigiana, raccoglitrice di olive, magliaia, cucitrice, ricamatrice, sarta, parrucchiera, macellaia, lattaia, locandiera, fruttivendola, “maciara” (colei che toglieva il fascino), l’ostetrica (detta anche levatrice o mammana) che faceva partorire le donne gravide, girando per le montagne a cavallo di un asino, commerciante, sino ad arrivare alle professioni più moderni quale insegnante, poetessa, scrittrice, avvocatessa e medico”. Alle due giorni letterarie interverranno il Sindaco di Lagonegro, Pasquale Mitidieri la storica Ester Pacor, Chiara Simon, Direttrice del Museo Internazionale delle poste Trieste. Assicurata anche la presenza dei professori. Lucia Viceconte, Lucio Libonati, Rosanna Colombo, che seguiranno delle letture dell’attrice Nunzia Gioia, il tutto con la moderazione di Mario Lamboglia Direttore dell’Eco di Basilicata. Per la serata conclusiva è in programma una contaminazione musicale: la “taranta” di Marianna Scarpita e Angela Mastroianni.

Oreste Roberto Lanza

Commenta l'articolo