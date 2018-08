All'Arena Sinni di Senise stasera Nino Frassica e Los Plaggers band

All’Arena Sinni di Senise arriva la storia del cabaret e della televisione italiana: Nino Frassica. Accompagnato dai 5 bravissimi musicisti della band Los Plaggers (il nome è una divertente fusione tra Platters e plagio), l’attore siciliano darà vita ad un coinvolgente viaggio tra musica e sorrisi. L’appuntamento è per per questa sera domenica 26 agosto alle 21.30, ingresso libero. Gli spettatori faranno, dunque, un vero e proprio viaggio nella storia della televisione e non solo, attraverso brani celebri che, pur mantenendo la propria identità, sono tagliati e ricuciti alla maniera di Frassica. Protagonista sarà anche il pubblico in uno spettacolo in cui si ascolta, si ride, si canta e si balla. Continua, così, il ricco calendario promosso dall’Amministrazione comunale di Senise per la programmazione dell’Arena Sinni targata agosto 2018. Successo per gli appuntamenti fino a questo momento svolti, per una programmazione partita lo scorso 1 agosto che ha visto un’offerta variegata e attenta ad accontentare tutti i gusti. Quello con Frassica è il secondo appuntamento con Arena d’Autore. L’Arena Sinni è il grande anfiteatro realizzato sullo specchio d’acqua del lago artificiale di Montecotugno, capace di ospitare 2500 spettatori. Si sono detti letteralmente incantati dal suggestivo scenario gli artisti che, fino ad ora, hanno calcato il palcoscenico dell’Arena.