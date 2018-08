Policoro, questa sera Vivi Heraclea: musica, poesia, emozioni e storia

Questa sera alle ore 21 nell’Acropoli di Siris-Herakleia, area archeologica di prestigio della città di Policoro, avrà luogo la quarta edizione di “Vivi Heraclea”. Ospite d’onore sarà Giancarlo Giannini, maestro di teatro ed attore internazionale, che nelle antiche mura dell’acropoli, con la sua voce penetrante, interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi coinvolgendo gli spettatori in “atmosfere” ironiche, calde, mistiche, malinconiche e amorose. L’evento presentato da Tonino Bernardelli e finanziato dalla Regione Basilicata (Patrimonio culturale intangibile), è ideato e progettato dall’associazione “I colori dell’anima” ed è organizzato con la collaborazione del Comune di Policoro e di MiBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata e Polo museale di Basilicata. La filodiffusione di antiche musiche greche ed etniche, contribuirà a portare gli spettatori nel clima suggestivo adeguato per regalare agli ospiti una serata ricca di emozioni, volutamente offerta gratuitamente a tutti, associata ad una serie di percorsi tematici e visite guidate gratuite, alla scoperta di un territorio ricco di fascino e storia, in collaborazione con la delegazione Fai della Costa jonica. La realizzazione del progetto è stato possibile grazie anche alla proficua collaborazione con tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio e ai che media partner La Siritide, Grassani& Garofalo e Studio Biagio D’Onofrio 2.0 e del fotografo ufficiale Sandro Quarto”.

Cultura, suoni, arte e immagini saranno il filo conduttore di questo simbolico percorso alla scoperta delle nostre origini e della nostra identità culturale, rafforzando il legame con Matera, insieme proprio a Plovdiv, capitale europea della cultura nel 2019.

Abbiamo incontrato alla vigilia della manifestazione Tiziana Fedele, presidente dell’associazione culturale “I colori dell’anima”: “L’Acropoli, per la prima volta, si renderà scenario per uno straordinario concerto di Antonella Ruggiero, cantautrice italiana di grande successo ed eccezionale artista dotata di un’estensione vocale tale da permetterle di passare dal registro pop a quello lirico, dalla musica sacra a quella contemporanea senza alcuna difficoltà. Durante la serata saràaccompagnata dalla Grande orchestra sinfonica di Plovdiv, diretta dal maestro Leonardo Quadrini e la partecipazione di Nicola Napolitano & Trio In-Cantus.

Ospite d’onore della serata sarà Giancarlo Giannini, il quale racconterà dell’incontro della letteratura con la musica sul tema dell’amore, la donna, la passione, la Vita. Il tutto sarà in perfetta sintonia con gli obiettivi che la mia associazione da sempre mira, ovvero attività di fruizione integrata dei beni culturali di Policoro. Attraverso l’evento, il nostro scopo è quello di creare un viaggio di esplorazione dei luoghi, delle tradizioni, e delle straordinarie bellezze paesaggistiche della nostra terra. Il pubblico deve poter cogliere l’essenza della nostra terra, tra cultura, arte, musica e poesia. Non dimentichiamo che sono i luoghi dell’antica Magna Grecia, dove sorge l’attuale città di Policoro, che generano “Vivi Heraclea”.

Cosa rappresenta la popolarità che “Vivi Heraclea” riscuote?

Rappresenta per me e l’associazione un’opportunità di crescita, ma anche per la città di Policoro. Attraverso l’evento ormai prossimo e le varie iniziative che rientrano nel progetto, ciò di cui siamo più contenti è che riusciamo non solo ad incentivare un senso di appartenenza degli abitanti del nostro territorio, che per primi conoscono ancora troppo poco i luoghi che abitano, ma abbiamo l’opportunità di far conoscere anche a tanti turisti e visitatori il nostro inestimabile patrimonio storico culturale, tra cui il museo e il parco archeologico.

Qual è il segreto del successo della manifestazione?

Io preferisco che siano gli altri a parlare del nostro successo, ma posso dire di essere onorata e orgogliosa della nostra

crescita. Il segreto probabilmente sta nella sintesi che si crea tra la serata evento di intrattenimento che annualmente organizziamo e ilmessaggio che diamo, ciò che raccontiamo: le nostre origini e la storia dell’antica città di Heraclea. Da una parte le luci, i colori, la musica, la poesia creano emozioni, dall’altra i contenuti arricchiscono, stupiscono, generano curiosità e creando cultura. Poi probabilmente il segreto sta anche nella continuità che perseguiamo. Il progetto va oltre l’evento. Offriamo di più, come le attività che promuoviamo, che precedono la manifestazione e che poi la seguono, tra cui le visite guidate gratuite al castello baronale, ai giardini murati, al museo e al parco archeologico, luoghi che siamo felicissimi di aprire al pubblico.

Un motivo di orgoglio di questa IV edizione?

Anno dopo anno ci impegniamo a migliorare il nostro operato. Quest’anno racconteremo in modo ancora più accattivante e coinvolgente la nostra storia anche grazie alla presenza di eccezionali ospiti internazionali. Il museo, il parco sono l’orgoglio più grande di questa edizione, non solo scenario ma protagonisti della serata.

Oggi sembra che i giovani si accostino alla musica, all’arte solo per fare soldi e non per una passione autentica e che la cultura non abbia il valore che merita: cosa pensa dei nostri giovani Tiziana Fedele presidente dell’associazione “I colori dell’anima”?

La musica è un potente mezzo di comunicazione comunque e sempre, al di là delle intenzioni. L’arte in tutte le sue forme lascia sempre un segno. I nostri ragazzi sono sicuramente più attenti alla tecnologia ai social network e all’informazione immediata. Forse leggono meno i libri. Ok. Ma è un nostro compito quello di non stancarci mai di insegnare loro che c’è anche altro rispetto a quello che già conoscono.

