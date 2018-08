Chiaromonte, domani il raduno delle gregne e delle cinte votive

Creato Lunedì, 27 Agosto 2018 14:29

CHIAROMONTE - Un intreccio di fede, devozione e tradizione che diventa rito. Continua a regalare fascino, emozioni, colori e tanti suoni il raduno delle gregne e delle cinte votive che domani, 28 agosto, si terrà a Chiaromonte, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del santo patrono Giovanni Battista. A promuoverlo, per il settimo anno consecutivo, la parrocchia di “San Giovanni Battista” retta da don Mimmo Buglione, di concerto con Andrea Mobilio, che ha fortemente sostenuto il recupero di questa bellissima usanza tipica del mondo contadino, nata come forma di ringraziamento per il raccolto, imparando l’arte di intrecciare le spighe dal compianto zio Francesco Cafaro. Come da consuetudine, l’evento, prenderà il via alle ore 16.30 da largo DomenicoDi Giura, nelle vicinanze dell’area ospedaliera. Subito dopo si partirà in processione con l’accompagnamento musicale di organetto e zampogne fino in Piazza Garibaldi per la benedizione e dopo la Santa Messa, ci sarà il ballo tradizionale con le cinte che si concluderà con la premiazione. “Anche quest’anno il raduno delle gregne conferma la fede non solo dei nostri concittadini- rileva Andrea Mobilio- ma anche di altri paesi- infatti, ai fedeli di Chiaromonte, si affiancheranno quelli di Senise, Episcopia e Castronuovo Sant’Andrea. Tra le novità di quest’edizione- aggiunge- un gruppo proveniente da Accettura e da Sarconi in rappresentanza del gruppo folkloristico “A Tarantula”. Ovviamente- conclude Andrea- il mio grazie di cuore va a tutti i partecipanti che ci ogni anno ci sostengono con impegno e dedizione”.

Egidia Bevilacqua