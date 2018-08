Tutto pronto per la festa de ‘Il Bianco e la Rossa’. Dibattiti, musica e degustazione

Creato Giovedì, 30 Agosto 2018 12:39

Con la cerimonia inaugurale e l’apertura degli stand in piazza Vittorio Emanuele, prende il via domani alle 18 a Rotonda (Potenza), “Il Bianco e la Rossa”, la festa dedicata al fagiolo bianco e alla melanzana rossa. Momento clou della prima delle tre giornate sarà il dibattito sul tema “Le Dop –elementi strategici per lo sviluppo del territorio”. Interverranno Rocco Restaino, dirigente del Dipartimento regionale delle Politiche Agricole e Forestali, Enrico De Lorenzo, tecnico alimentare, Nadia Toppino, food blogger, Samantha Biale, nutrizionista e giornalista, Luca Braia e Franco Pesce, rispettivamente assessore e direttore del Dipartimento regionale delle Politiche Agricole e Forestali, e Davide Paolini, giornalista –gastronomo, conduttore radiofonico, autore di numerosi libri dedicati al cibo e al marketing gastronomico e territoriale, oltre che ideatore di diversi eventi enogastronomici nazionali. Modererà la tavola rotonda la giornalista Annamaria Sodano. A seguire l’aperitivo gourmet a base di fagiolo bianco dop e melanzana rossa dop e, alle 22, lo spettacolo musicale degli “Allabua”. Nel corso della giornata sarà possibile degustare piatti a base di melanzana rossa e fagiolo bianco in tutti i ristoranti di Rotonda aderenti all’iniziativa. “ Si tratta di due eccellenze del Pollino per le quali è stato fatto tanto – spiega il presidente del Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda, Franco Bruno, che riunisce i coltivatori e i confezionatori che rientrano nella filiera – ma attorno alle quali bisogna lavorare ancora tantissimo. La festa è indubbiamente una vetrina importate, che ci permette di discutere sulle strategie di sviluppo, grazie anche all’apporto di esperti del settore. Importanti saranno nei prossimi mesi le operazioni di commercializzazione di questi due prodotti”. E’ un piccolo record quello di Rotonda che conta due denominazioni di origine protetta, la melanzana rossa e il fagiolo bianco, due prodotti che hanno avviato e ottenuto l’iter pressoché contemporaneamente e in tempi relativamente brevi. La festa “Il Bianco e la Rossa” proseguirà anche sabato con una visita guidata ad alcune aziende agricole consorziate. Dopo l’aperitivo di mezzogiorno in piazza, a partire dalle ore 18, il momento clou della tre giorni con il noto chef e conduttore televisivo di programmi di successo Alessandro Borghese che spiegherà quale può essere l’utilizzo in cucina delle due dop rotondesi e commenterà col suo stile unico e la professionalità di sempre, la gara gastronomica alla quale prenderanno parte i ragazzi degli istituti alberghieri del comprensorio del Pollino. Il gruppo “Oh per bacco Band” intratterrà in serata il pubblico in piazza. La manifestazione chiuderà definitivamente i battenti domenica mattina con il tradizionale aperitivo gourmet e la cerimonia conclusiva.