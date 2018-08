Senise, stasera l’inaugurazione di Pirò

Creato Venerdì, 31 Agosto 2018 09:05

SENISE – Apre questa sera a partire dalle ore 18:00 “Pirò – cafè”, l’acronimo di Pina e Roberto. Lo storico “Bar Stop” di Via Alcide De Gasperi riapre in una nuova veste e con una nuova proprietà, quella di Roberto Amendolara, originario di Fardella, ma che per diversi anni ha vissuto fuori. Un design moderno, cocktail e un’allegra compagnia hanno fatto il loro ingresso nel territorio senisese. La novità assoluta ed originale, delle gigantografie della vecchia Senise sulle pareti del locale, idea innovativa che farà rivivere le atmosfere di un tempo. “Pirò – cafè” è pronto per farvi trascorrere in una atmosfera magica, una bellissima serata tra musica, stuzzichini particolari e bella gente che daranno il via ad una magnifica esperienza imprenditoriale nel nuovo locale in pieno centro a Senise.

Claudio Sole