Senise, domani sera all’Arena Sinni spazio ai giovani dj

Creato Giovedì, 06 Settembre 2018 16:02

Divertimento con tanta buona musica per la serata in programma domani sera all’Arena Sinni di Senise, che vedrà di scena dei giovani dj pieni di talento e voglia di fare. Si parte dalle ore 19:00 per la realizzazione di un videoclip promozionale, per arrivare fino in serata, con le note dance più famose dell’estate per far divertire e ballare giovani e non solo. AfterTea – Show Case con Alan Morres e Carmelo Gargaglione e con la collaborazione di: dj Egiros, Light Designer e Francesco Formica sarà senza dubbio uno degli eventi estivi senisesi da ricordare.

Claudio Sole