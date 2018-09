Tutto pronto a Cancellara per il festival della Salsiccia

Tutto pronto a Cancellara, in provincia di Potenza per l’evento della Salsiccia Festival. Nel piccolo centro che sorge a 680 metri sul livello del mare, confinante con i comuni di Oppido Lucano Vaglio di Basilicata Acerenza Pietragalla e Tolve, la decima edizione si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 settembre. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni e volontari. L’edizione del 2018, nell’anno del cibo riconosciuto dal MIBACT, segna, per la salsiccia a catena di Cancellara, un importante traguardo, per essere stata inserita tra i 5 prodotti lucani all’interno dell’Atlante Nazionale del Cibo. La Salsiccia di Cancellara a detta di tutti gli operatori del settore è uno dei prodotti tipici più rappresentativi della Lucania in grado di deliziare anche i palati più esigenti. “Investiti da questo prestigioso e quanto mai ambito riconoscimento - ha sottolineato il sindaco di Cancellara,Francesco Genzano – abbiamo sentito impellente il dovere di dare all’edizione 2018, un tocco di cambiamento e originalità cercando di esaltare il patrimonio gastronomico locale e il prodotto di qualità rendendoli strumenti di scoperta di una parte fondamentale della nostra realtà culturale”. Un prodotto di vera eccellenza lucana. Con la solita e classica forma a “U”, la salsiccia a catena è un capolavoro del gusto della terra di Lucania. Lievemente piccante, la salsiccia di Cancellara, viene preparata “a punta di coltello” con un impastoper rendere il suo sapore autentico e inimitabile. Viene arricchito con semi di finocchio selvatico e peperoncino rosso in polvere. Una due giorni ricca di tante iniziative. Un unico importante fil Rouge, il gusto della tradizione e la qualità del cibo. Degustazioni della tipica salsiccia a catena. Un suggestivo itinerario accompagnerà i visitatori tra scenografie e allestimenti che racconteranno la storia, le tradizioni e la quotidianità del piccolo borgo lucano rannicchiato ai piedi della imponente mole del Castello baronale, tra stand gastronomici, mostre fotografiche, botteghe artigianali, visite guidate ed eventi musicali. La soddisfazione per un appuntamento che ha ormai varcato i confini regionali si avverte nelle parole del primo cittadino. “Cancellara, con la sua Salsiccia - ha aggiunto il sindaco Francesco Genzano - ti stupisce, ti accarezza, ti diverte, ti sazia, ti incanta, ti entra e ti resta nel cuore”.

