Il sogno degli Dei, il 13 settembre appuntamento a Metaponto

Creato Martedì, 11 Settembre 2018 13:47

Il viaggio nel tempo di “Megale Hellas Experience” sta per giungere alla conclusione. Giovedì 13 settembre, nel Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto, si recupera l’ultimo appuntamento del 2018 con Il sogno degli Dei, rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. Come da cartellone la serata finale nel Parco archeologico di Policoro è sabato 15 settembre. A far rivivere il mito dei fasti della Magna Grecia oltre trenta tra attori, giocolieri e danzatori, sapientemente diretti da Giuseppe Ranoia su drammaturgia di Emanuele Asprella e dello stesso Ranoia. Il risultato finale è uno spettacolo teatrale itinerante, che si snoda all’interno delle aree archeologiche, di grande impatto visivo ed emotivo. Grazie al racconto dell’Ensemble teatro instabile, alle magie dei giocolieri col fuoco dell’associazione “Il Centiforme”, alle coreografie dei danzatori di “A.S.D. Siris Dance Accademy” e alla rievocazione di antiche battaglie dei “Cavalieri delle Terre tarentine”, prende vita una vera e propria immersione nella storia attraverso il teatro. Dal passato più remoto, come per incanto, riemerge una schiera di divinità ed eroi greci pronti a rievocare gli oracoli di Pizia, i presagi di Cassandra, le profezie di Atena, gli insegnamenti di Pitagora, le imprese di Odisseo, il più astuto degli Achei, e di Epeo, leggendario costruttore del cavallo che consentì di prendere Troia con l’inganno. Attorniati da Corifei, guerrieri, Opliti, raccontano la nostra identità- quella che affonda le sue radici nella Grecia Antica-, in una chiave tutta nuova e originale. Un lavoro intenso, di ricerca e qualità, che nasce con l’obiettivo di valorizzare lo splendido territorio lucano. Il progetto, che ha il patrocinio del MiBact, nasce con l’intento di legare le aree archeologiche di Policoro e Bernalda e per consolidare l’idea di Metapontino come fulcro di un’identità culturale. Il Sogno degli dei è un sogno che mette insieme le amministrazioni comunali di Policoro e Bernalda per fare di Megale Hellas Experience un’opportunità di promozione e valorizzazione turistica e culturale dello straordinario patrimonio storico-archeologico dell’area. Entrambi gli spettacoli hanno inizio alle ore 21. L’ingresso è libero.