Il pastificio Gusto Fantastico a Firenze alla settimana dei prodotti lucani

Creato Domenica, 16 Settembre 2018 13:56

Una settimana ricca di appuntamenti con le eccellenze gastronomiche lucane quella che si sta svolgendo a Firenze, presso l'Osteria del Porcellino situata nel vivace cuore del centro storico. A questo importante appuntamento hanno preso parte numerosi prodotti lucani, tra questi la squisita pasta del pastificio artigianale “Gusto Fantastico”, con sede a Senise, immerso nella natura del Parco Nazionale del Pollino. Fusilli lucani e Raskatielli con il peperone igp di Senise sono stati degustati nella serata del 12 settembre, sapientemente cucinati ed apprezzati dai numerosi presenti. «È sempre un piacere come ogni anno collaborare con l'associazione dei lucani a Firenze – dichiara Giuseppe Focaraccio titolare del pastificio Gusto Fantastico - per lo straordinario evento che si sta svolgendo alla Corte dei Medici. Quest'anno cucinare la nostra pasta con il peperone crusco di Senise nella prestigiosa Osteria del Porcellino, cuore della cucina perbene fiorentina, è una grande soddisfazione per noi, con il grande amico nonché titolare del rinomato locale, Enzo Ferrara, che ha apprezzato con piacere i nostri prodotti». A due passi da Piazza della Signoria e dal "Porcellino del Tacca", dal quale l'Osteria prende il nome, il ristorante nasce a Firenze nel 1969 e porta con se i gusti della tradizione, amalgamandoli ai sapori di oggi e creando piatti unici nel suo genere. Un vero mix d'ingredienti, colori e sapori apprezzati da una clientela variegata. A dirigere l'Osteria è il ristoratore Enzo Ferrara che con il suo "savoir faire" è in grado di trasformare una semplice cena in una serata all'insegna dello star bene, accompagnato da ottimi vini della penisola per esaltare ancora di più i sapori. Il tutto contornato da un ambiente accogliente e ricco di attenzioni, da personale qualificato ed esperto dell'arte culinaria. La serata organizzata ieri ha visto la presenza tra gli altri, dei campioni della Nazionale Italiana di nuoto e tuffi, oltre che diversi personaggi dello spettacolo e dell’imprenditoria. Questa sera invece, l’evento conclusivo, con la quindicesima edizione del Premio Porcellino, in collaborazione con la Confesercenti di Firenze e gli operatori del mercato del Porcellino.

Claudio Sole