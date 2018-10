Castelmezzano e Pietrapertosa portano la Basilicata alla Prova del Cuoco

“Prova del cuoco” per Castelmezzano e Pietrapertosa. Domani, 2 ottobre, ore 11.00 su Rai Uno, i due borghi più belli d’Italia e della Lucania, parteciperanno alla nota trasmissione gastronomica condotta, quest’anno, da Elisa Isoardi. L’annuncio direttamente dagli uffici dell’amministrazione provinciale che hanno sottolineato come sia una grande opportunità per la Lucania, presentare all’Italia il territorio delle Dolomiti Lucane conosciuti per il Volo dell’Angelo tra i picchi di arenaria di Castelmezzano e Pietrapertosa e altre attrazioni che fanno da contorno alla bellezza straordinaria di ambiente e paesaggi. Da vedere la via ferrata, il percorso delle sette pietre, il ponte nepalese e le proiezioni sulle rocce. Un’occasione soprattutto dal punto di vista gastronomico che permettere di mettere in mostra i piatti tipici di questo incontaminato luogo. Dai Strangolapreti con ricotta e menta, Baccalà a ciauredda, minestra di patate e funghi, pollo in salsa piccante cardi con le uova, Calzone di erbetta, U Cuttiridd, tipico piatto pasquale della Basilicata composto da agnello, sedano, cipolline, pomodori, rosmarino, alloro peperoncino rosso piccante e un pizzico di sale. Da gustare, nel periodo pasquale e natalizio, l’agnello o il capretto con spezie e patate alla brace oppure la pecora nel coccio. I dolci di Castelmezzano, altra prelibatezza. Spiccano le famose “crostl” che sono dei dolci fatti con miele mentre il vino principale è l’Aglianico del Volture. Storia, gastronomia e tanto verde. Pietrapertosa e Castelmezzano sono immerse nel Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, un’area verde che si estende per 27.027 ettari. Attrezzato per escursioni, orienteering e visite guidate, il parco è metà imprescindibile per gli appassionati di bouldering d’Italia, grazie alla qualità della roccia e alla grande varietà di passaggi arrampicabili.



