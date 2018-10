A Potenza la terza edizione del Festival della Divulgazione

Creato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 22:54



Torna a Potenza il 12 e 13 ottobre 2018, presso la Sede Francioso dell’Università degli Studi della Basilicata, il Festival della Divulgazione, ideato e organizzato dall’associazione Liberascienza. L’obiettivo è rendere maggiormente fruibili il pensiero, la cultura e la conoscenza generati dagli studiosi di ogni campo del sapere. “La forma del domani. Democrazia e nuovi paesaggi”. Tema rilevante e importante alla luce del nostro quotidiano. “Il futuro è come un liquido- spiega Vania Cauzillo, Presidente di Liberascienza- non esiste una forma predefinita alla quale esso si adatterà: tutto dipende da cosa le persone, i cittadini, realizzeranno con le loro azioni. Non si tratta solo di “costruire” il domani, ma di farlo in modo armonico, organico, capendo ed interpretando correttamente il ruolo delle persone, dei cittadini, nel dare forma alle cose, nell’abitare i luoghi, nell’interagire con gli altri in modo strutturato, nell’individuare e saper superare i confini, non solo geografici, che limitano il loro agire”.

D’accordo sulle osservazioni di Vania Cauzillo anche il professore Pierluigi Argoneto. “Senza una convergenza tra il potere decisionale e la collettività – sottolinea Pierluigi Argoneto – qualsiasi piano o politica sarà guardato con sospetto, il nostro atteggiamento sarà sempre più soggetto al panico, a decisioni irrazionali e a facili conclusioni. Pensare alle scelte di un territorio per e con i suoi abitanti significa costruire una società realmente democratica. Significa dare, consapevolmente, forma al domani”. Il direttore organizzativo del Festival, Mara Salvatore ha aggiunto: “è necessario sviluppare modalità innovative per consentire agli abitanti di contribuire alle decisioni pubbliche in modo democratico”. Tra i relatori nomi autorevoli del mondo culturale e accademico: il sociologo Giampaolo Nuvolati, l’architetto Armando Sichenze, l’avvocato Luca Simonetti, l’epistemologo Gilberto Corbellini. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.