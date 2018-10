A Matera un seminario sul ruolo dello psicologo nelle cure domiciliari

Nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Ordine degli Psicologi della Basilicata per la Terza Giornata nazionale della psicologia, il 10 ottobre alle ore 17, a Palazzo Lanfranchi, Matera, si svolgerà un importante seminario sul ruolo dello psicologo nelle cure domiciliari, che sarà tenuto da un gruppo di psicologhe della cooperativa Auxilium, impegnate nell'assistenza domiciliare a anziani fragili, malati cronici, persone disabili. La cooperativa Auxilium, che gestisce il servizio di Assistenza domiciliare integrata in tutta la Basilicata, invita al seminario "Lo Psicologo e l'ascolto nelle Cure Domiciliari", perché è un'occasione per comprendere il ruolo di questa figura professionale in un settore, quello delle cure domiciliari, che diventerà nei prossimi anni sempre più strategico per il sistema sanitario nazionale. Si parlerà di quali sono i livelli di assistenza a casa del paziente, di come si può richiedere il supporto psicologico, di quali sono gli indicatori che fanno emergere i bisogni di tipo psicologico. Verrà messa in risalto l'importanza dell'ascolto nel prendersi cura del paziente, vera e propria chiave di volta anche nel rapporto con la famiglia e con l'equipe multidisciplinare che ha in carico il malato. Nel corso del seminario verranno presentati tre casi significativi, che dimostrano come la presenza dello psicologo crei benessere al paziente, consentendo a lui e alla sua famiglia di affrontare la malattia o, in alcuni casi, la perdita di una persona cara.