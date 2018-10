Latronico. A Cinecibo 2018 Carlo Verdone e Richy Memphis tra i protagonisti

Creato Domenica, 14 Ottobre 2018 18:30

Una parata di star del cinema e della tv sarà protagonista venerdì 19 e sabato 20 ottobre a Latronico per l’edizione 2018 di “Cinecibo”, il Festival del cinema gastronomico. In particolare sono attesi Carlo Verdone, al lavoro per un nuovo film, e Richy Memphis che ha appena finito di girare “Natale a 5 stelle” di Marco Risi. I due artisti riceveranno il premio “Terme Lucane”. Tra gli altri premiati la giornalista del Tg1 e conduttrice di “Uno Mattina Estate”, Valentina Bisti, da sempre attenta alle eccellenze del territorio e l’attore Andrea Roncato che nella mattinata di sabato terrà un incontro con i ragazzi delle scuole della zona. Protagonisti della due giorni saranno anche il regista teatrale e attore lucano Ulderico Pesce e il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di origini lucane Giuseppe Varlotta, al cinema in questi giorni con il thriller “Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz ”. Non solo spettacolo e cinema, ma anche tanta buona cucina con due chef lucani, Pino Golia di Terranova di Pollino e Mario Gaudioso di Latronico, che si sfideranno in una gara a suon di prelibatezze. Non mancheranno degustazioni enogastronomiche a base di prodotti lucani, nel corso delle due serate, durante le quali saranno proiettati anche dei corti incentrati sul cibo. Tra le altre novità dell’edizione di quest’anno, anche una sfilata di moda nel pomeriggio di venerdì. Non solo cinema, cibo e moda, a Latronico nel corso del prossimo fine settimana si parlerà anche di promozione del territorio vista la presenza di 25 tour operator provenienti da tutta Europa, che dopo un tour nel Materano saranno sul Pollino e si fermeranno per alcuni giorni alle “Terme lucane”.