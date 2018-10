San Costantino A., inaugurazione del Polo Educativo Sacro Cuore

Sabato 27 ottobre 2018, alle ore 18,30, verrà inaugurato il Polo Educativo Sacro Cuore, all’interno dell’edificio scolastico di Piazza Vittorio Veneto. Dopo la chiusura della scuola dell’infanzia gestita dalle Suore Basiliane, l’Amministrazione Comunale si è attivata affinché si trovasse una soluzione alternativa per permettere ai bambini di continuare a frequentare la scuola. In tempi brevi è stata acquisita la disponibilità di Eureka APS al subentro nella gestione della scuola dell’infanzia paritaria e conseguentemente è stata affidata la gestione alla predetta Associazione. I locali individuati sono stati adeguatamente allestiti per ospitare i bambini, sia sotto il profilo della sicurezza che per quanto concerne la dotazione di attrezzature didattiche e ludico-ricreative. L’Amministrazione Comunale di San Costantino Albanese ringrazia chi ha creduto nella riapertura della scuola e chi si è adoperato affinché ciò accadesse. In particolare si ringrazia per la disponibilità Eureka APS, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Nicola Sole Rosa Schettini, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Giuliano e il referente dell’Area Interna MercureAlto Sinni-Val Sarmento e Sindaco di Francavilla in Sinni, Franco Cupparo. Un ringraziamento particolare va fatto a chi manualmente ha allestito gli spazi con rapidità e professionalità e ai consiglieri comunali che hanno lavorato incessantemente al loro fianco. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente l’Assessore Regionale Roberto Cifarelli.