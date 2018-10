Si chiudono oggi le giornate di studio sulla Musica Tradizionale Lucana

Si conclude oggi, venerdì 26 ottobre, la terza edizione delle giornate di studio sulla Musica Tradizionale Lucana in svolgimento a Venosa, evento fortemente voluto dal direttore del conservatorio di musica di Potenza, Felice Cavaliere, in collaborazione con Lucana Film Commission e Radio LatteMiele. L’iniziativa, attraverso il supporto di San Marco aps, rientra nel cartellone degli eventi per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e inserito in Agenda Nazionale del Ministero. Alle giornate di studio intervengono numerosi studiosi di diverse università e conservatori italiani, i proff. Felice Cavaliere, Federico Fornoni, Ignazio Macchiarella, Giovanni Polin e Nicola Scaldaferri compongono il comitato scientifico delle sessioni di studio mentre i professori Giovanna D’Amato, Arcangelo Di Micco e Cosimo Prontera sono i coordinatori del progetto artistico musicale.

Per la serata conclusiva sul palco ci sarà anche Ambrogio Sparagna, con i solisti dell'Orchestra Popolare Italiana e la partecipazione di Caterina Pontrandolfo, con "Viaggio in Italia", omaggio ad Antonio Infantino. Silvia Nardelli sarà voce solista dell'ensemble popolare del Conservatorio, interpretando per l'occasione "I Racconti", concerto tratto da "Musiche dai borghi, tra storia e radici popolari" di Arcangelo Di Micco. Farà parte dell'ensemble Salvatore Maria Grimaldi (contrabbasso), Anna Dibattista (violino), Arcangelo Di Micco (fisarmonica), Roberto Rocco (chitarra), Antonio Di Rienzo (tamburi a cornice), con la collaborazione tecnica di Rino Salvia e Giovanni Salvatore (regia del suono), Luciano Signore (luci). Straordinaria la partecipazione della Compagnia di Danza Popolare Sperimentale Iatrida con Rossana Sabia, Maria Anna Nole', Francesca Lamarucciola, Clelia Romano, Valentina Vaccaro.



Oreste Roberto Lanza

