A Terranova seconda edizione del ‘Festival luci sul P Pollino’ dedicata al brigantaggio

Creato Lunedì, 29 Ottobre 2018 22:13

Da giovedì dall’1 a domenica 4 novembre, a Terranova del Pollino, seconda edizione del “Festival Luci sul Pollino”. Festival organizzato dall’associazione terranovese #maistaticosìaccesi, patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di Terranova di Pollino. Un’associazione, #maistaticosìaccesi, da diverso tempo impegnata nel promuovere il territorio di Terranova di Pollino, e del Parco Nazionale del Pollino, valorizzandone le persone, il patrimonio culturale e ambientale, e i prodotti tipici; far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il turismo culturale; sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione; migliorare la fruizione del patrimonio culturale locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio. Filo conduttore di questa seconda edizione sarà la storia del brigantaggio per promozionare il patrimonio storico culturale di questo territorio. Un appuntamento storico- culturale che vuole offrire alla comunità e ai turisti tante attività volte a valorizzare il territorio, la sua storia, la sua musica per far conoscere le meraviglie. In programma escursioni, degustazioni di prodotti tipici, racconti e giochi. Si parte giovedì primo novembre con una passeggiata fotografica. Il pomeriggio dibattito " Terranova di Pollino. Storia e volto di una terra” in cui prenderanno la parola le istituzioni e l'autore del libro Giovanni Viola che affronterà la tematica del brigantaggio. A seguire l'inaugurazione di una mostra fotografica curata dalla Pro Loco di Terranova. Sabato 3 novembre oltre agli stand eno-gastronomici in programma lo spettacolo MUNNU ERA a cura di Kalura Meridionalismo di Nicoletto D'Imperio. La manifestazione che si concluderà domenica 4 novembre con stand eno-gastronomici, stand espositivi di enti e associazioni, laboratori, giochi e animazione, street food lucano. Una seconda edizione molto diversa da quella del 2017. “Il filo conduttore è sempre quello di celebrare il riconoscimento come patrimonio Unesco – sottolinea Maria Antonietta Genovese, segretaria dell’associazione #maistaticosìaccesi - del nostro parco, ma quest'anno si è scelto di approfondire un aspetto più culturale e storico. Questo perché il riconoscimento non va solo al patrimonio naturalistico ma anche a quello culturale, storico e tradizionale”. Un appuntamento

per valorizzare la natura, le tradizioni e i sapori del nostro territorio lucano.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.