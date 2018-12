A Lagonegro lo storico concerto diocesano S. Pisani di Francavilla sul Sinni

Creato Sabato, 29 Dicembre 2018 00:08

Grande attesa a Lagonegro all’interno della suggestiva concattedrale “Chiesa Madre” per lo storico concerto Diocesano dell’Orchestra “S. Pisani” città di Francavilla sul Sinni, organizzato per le festività natalizie. In occasione della giornata dedicata alla famiglia, domenica 30 dicembre a partire dalle ore 19.30, l’associazione francavillese guidata dal Maestro Michele Munno, dal Presidente Sergio Cupparo e dal Direttore Musicale Maestro Pasquale Pisani, è pronta ad allietare la serata con musica di pregevole fattura, frutto di un progetto fatto di sacrifici e anni di esperienza. «Questa realtà – fanno sapere dall’associazione - è una delle poche se non l'unica in Basilicata, che porta avanti un progetto con numerosi appuntamenti nel corso dei mesi e che non si limita alle sole feste religiose. Infatti il piano di lavoro dell’Orchestra “S. Pisani” è quello di tenere una serie di spettacoli per mantenere viva una tradizione che non vuole appartenere alla sola cittadina francavillese, ma che si propone come una eccellenza dell’intero territorio. Per questo si chiede il sostegno di tutti per diffondere il più possibile il lavoro e la tradizione che con tanti sacrifici si porta avanti nel corso degli anni. La Piazza, simbolo dei nostri piccoli centri, si identifica nelle nostre comunità, che spesso si presenta agli occhi della gente vuota, emblema delle nostre realtà, causato purtroppo dallo spopolamento. Un fenomeno che sembra inarrestabile e che inesorabilmente sta consumando i nostri territori. L’Orchestra rappresenta un vento di primavera che regala un senso di felicità e di vita. Non vuole essere una denuncia o un tentativo di additare a responsabilità, vuole solo essere uno sprono per chi ha deciso di vivere in queste nostre comunità e di rimboccarsi le maniche per tentare di combattere questo male non tanto oscuro. L’intendo – rimarcano i membri dell’associazione - è quello di diffondere la cultura difendendo ciò che appartiene ai territori, solo cosi si può tentare di aiutare le nostre comunità a pretendere il diritto all'esistenza».

Claudio Sole