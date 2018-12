Il Natale del ‘Paese delle Case in Pietra’ ricorda Adriano Olivetti. Le iniziative

Ricco di iniziative culturali, musicali e della tradizione per tutto il periodo delle feste natalizie e di fine anno, il programma voluto dall’amministrazione comunale di Guardia Perticara. In collaborazione con l’Associazione culturale ‘Voglia di Basilicata’, il cartellone è ricco di appuntamenti per la comunità e i visitatori che si recheranno nella Valle del Sauro per scoprire e godere delle sue peculiarità.

Domenica 30 dicembre nella Chiesa Madre di San Nicolò Magno, alle 18.30, si potrà godere del Concerto Classico del Trio Amadeus composto dal mezzo soprano Mariella Zito, la quale sarà accompagnata dalle magnifiche note musicali di Michele MastroSimone al violino e Michele Martello al pianoforte.

Fino al 5 gennaio 2019, si potrà passeggiare tra i Mercatini di Natale allestiti per esporre i manufatti artigianali dell’area, tra tradizione e modernità. La serata del 5 gennaio sarà animata anche dalla ‘Tombola musicale’ con la partecipazione straordinaria del cantautore Nello Vivacqua.

Il 2 gennaio è l’ultimo giorno per visitare la mostra pittorica dell’artista Rosa Robilotta, allestita per l’occasione nella Sala Comunale. Il 6 gennaio i bambini saranno protagonisti della Festa in Piazza con la Befana, al ritmo della musica popolare lucana. Non poteva mancare il ricordo alla memoria, tenutosi qualche giorno fa di Adriano Olivetti, attraverso lo spettacolo curato dall’attore lucano Ulderico Pesce dal titolo “Adriano Olivetti da Matera a Guardia Perticara”. Attori della pièce teatrale sono stati Ulderico Pesce, Patrizia Minardi, Nicola Cardinale, Nicola Ferrari, Francesca Laino, con la partecipazione di Gianfranco Agostino Massaro, responsabile dell’area tecnica del Comune di Guardia Perticara. I musicisti Daniela Ippolito e Eleonora Ierone.

Adriano Olivetti, imprenditore di Ivrea trovò l’ispirazione a Matera come nel borgo di Guardia Perticara, per portare a compimento le sue teorie economiche contenute nel pensiero politico ed economico del ‘Movimento Comunità’ da lui fondato, un progetto politico socialista e liberale al contempo. Dopo Matera, Adriano Olivetti, per il borgo di Guardia Perticara lavorò ad un progetto di riqualificazione del centro storico e ad una pianificazione compiuta delle attività socio-economiche da portare avanti nel tempo, entrambi approvati dall’Amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Montano, aderente al ‘Movimento Comunità’. Un pensatore piemontese, legato ad un modello economico dal basso che vedesse la perfetta sinergia tra sviluppo economico e territorio, tra vita lavorativa e vita sociale.



Oreste Roberto Lanza