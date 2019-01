Tutto pronto a Senise per l’arrivo della Befana

Creato Giovedì, 03 Gennaio 2019 20:41

Tutto pronto a Senise per l’arrivo della Befana. Per la gioia di piccoli e grandi la simpatica vecchietta con la sua scopa partirà da rione Rotalupo domani alle ore 16. Accompagnata da un esilarante spazzacamino e dal gruppo musicale Li Crigari, la Befana percorrerà le strade del paese fermandosi per ballare e giocare con i più piccoli in piazza Vittorio Emanuele, Largo San Biagio, rione Martiri Ungheresi, via De Gasperi per fermarsi fino alle ore 21 nella piazzetta adiacente le ex case popolare di via Kennedy, dove continuerà a giocare, a ballare e a divertirsi con i più piccoli e non solo. L’incontro con la Befana si inserisce nell’ambito della manifestazione “Il Natale degli abbracci”, voluto e organizzato dal’associazione socio assistenziale “La Rete” si articolerà in due pomeriggi. Dopo aver incontrato il loro personaggio preferito, all’indomani, sabato 5 gennaio, sempre dalla ore 16 alle 21, i bambini avranno la possibilità di continuare a gioire e divertirsi con la Befana. La manifestazione di concluderà con l’estrazione dei premi.