Maggio dei libri a Castel di Lagopesole con Claudia Koll

Creato Venerdì, 18 Maggio 2018 21:47

Sabato 19 maggio, alle ore 18,00, nel Castello di Lagopesole, verrà presentato il libro “Il Giardino segreto”, ultima opera della poetessa del sacro innografo Cristinadi Lagopesole. L’appuntamento culturaleè inserito nella campagna nazionale “Il maggio dei Libri”. Evento promosso dalla Pro Loco di Lagopesolee dal neo eletto Carlo Luciacon il patrociniodell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Un momento attrattivo dal punto di vista turistico- culturale. L’autrice, Cristina Rosati, nota come Cristina di Lagopesole o Madre Cristina di Gesù Crocifisso, è una suora carmelitana laureata in Pedagogia con indirizzo filosofico. Poetessa, scrittrice, religiosa italiana. Attualmentevive nell'eremo di Castel Lagopesole, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, luogo elettivo da cui ha tratto il nome distintivo e presso il quale ha elevato una chiesa, consacrata e dedicata al Divin Crocifisso il 14 settembre 2001. Un pamphlet, quello di Cristina di Lagopesoledi recente pubblicazione con oltre cento inni d’amore che raccontano il territorio della Lucania e della Magna Grecia. “Per questo- sottolinea il Presidente della Pro Loco di Lagopesole, Carlo Lucia – abbiamo voluto presentarlo. Un libro dove, l’autrice, nelle sue poesie, racconta dei fiori, delle piante presente in particolare nel territorio di Lagopesole. Nella stessa giornata, della presentazione del libro, inauguriamo una mostra di dipinti nati dalle poesie dell’autrice e in più apriamo il mondo di Federico II per la notte europea dei musei. In pratica il museo sarà visitabile fino a mezzanotte con il costo simbolico di un euro”. L’incontro culturale sarà introdotto daCarlo Lucia, neo Presidentedella Pro Loco Castel Lagopesole, seguiranno isaluti di Vito Summa, Sindaco del Comune diAvigliano, di DonGiovanniConte, Parroco della SS. Trinità di Castel Lagopesole, e di Vito Santarsiero, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata. Importante l’intervento di Claudia Koll, pseudonimo di Claudia Maria Rosaria Colacioneche illustreràle linee del percorsomistico che l’operaporta ad intraprendere parlando della sua personale esperienza di vita determinatasi con il giubileo del 2000 dove decise di vivere pienamente la dimensione spirituale della vita.La serata, moderata da Rino Cardonecaposervizio della TGR Rai Radiotelevisione Italiana, critico d’arte, saggista e poeta.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo