Lagonegro. Gli aspetti clinici della psichiatria dell’adolescenza nel libro di Aldo Diavoletto

“Psichiatria dell’adolescente – Aspetti clinici e metodologici della transizione”. È il titolo del libro che sarà presentato al Midi Hotel di Lagonegro giovedì 31 maggio alle 09.30. Appuntamento organizzato dall’Associazione culturale lagonegrese “A Castagna Ra Critica” e l’istituto professionale, settore Servizi Ruggero di Lauria con la collaborazione della Fondazione Stella Maris e l’associazione culturale Lucanicom. Non sono molti i testi che offrono sintesi esaustive di teorie ed esperienze sull’argomento attualmente di grande rilievo. Poche le letture sui percorsi di cura psichiatrica in età evolutiva. Il testo è curato dal dottore Aldo Diavoletto, psichiatra e neuropsichiatra infantile, attualmente referente del Polo per l’adolescenza problematica e patologica del DSM ASL Salerno, psicoterapeuta, già giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e docente a contratto di psicologia dinamica e ssichiatria sociale presso UNISOB Napoli, Scienze della Formazione, e Giancarlo Rigon, Psichiatra e Neuropsichiatra infantile, docente presso Corsi di Specializzazione e di Laurea della Università di Bologna, attualmente formatore presso Scuole di Psicoterapia.

È una testimonianza di come il dipartimento di salute mentale di Salerno, si sia sforzato di implementare una rete dedicata agli interventi precoci e all’età evolutiva, proponendo modelli organizzativi e di lavoro ispirati a tale logica. È una delle poche testimonianze del lavoro della sanità salernitana e di altre realtà territoriali e universitarie italiane e internazionali. Una raccolta di saggi di autori diversi che intende offrire un panorama aggiornato sulla psichiatria dell’adolescente, dando una particolare attenzione al rapporto fra psichiatria dell’età evolutiva e psichiatria degli adulti.

Questione divenuta oggi di grande attualità e richiamata nel titolo del libro con il termine “transizione” che è quello utilizzato per indicare il passaggio della presa in carico dei pazienti dai servizi dell’età evolutiva a quelli per gli adulti.

Il libro, in 212 pagine, raggruppa contributi di neuropsichiatri infantili e psichiatri dell’età adulta, a conferma dell’attenzione dedicata al rapporto fra queste due aree disciplinari nel campo dell’adolescenza, e psicologi che all’adolescenza da tempo dedicano attenzione con approcci specifici, con alcuni nomi di assoluto rilievo nazionale e internazionale, tra cui Anna Meneghelli di Milano, la francese Marie Rose Moro e la svizzera Dora Knauer, Benedetto Vitiello di Torino, per citarne solo alcuni. Il libro, pubblicato a dicembre scorso, è organizzato in tre parti: una di carattere generale, una seconda che raccoglie i temi clinici e la terza dedicata ai modelli organizzativi dei servizi di psichiatria. Dopo i saluti iniziali del Presidente dell’associazione lagonegrese “A Castagna Ra Critica”, Milena Falabella, Nicola Pongitore, dirigente scolastico dell’I.S.I.S Ruggero di Lauria e Paola Cirigliano , Presidente dell’associazione culturale LucaniCom, gli approfondimenti sul tema saranno di Francesco Belsito, referente gruppo di lavoro per l’inclusione I.S.I.S Ruggero di Lauria, e del professore Aldo Diavoletto che si intratterrà sullo specifico argomento “Cultura ed etica della cura in una società in trasformazione”. L’appuntamento sarà moderato dalla psichiatra Caterina Speranza. In programma un momento finale di degustazione di biscotti rinascimentali all’acqua di rose offerti dalla bravissima pasticciera Carolina Calabrese di Episcopia

Oreste Roberto Lanza

