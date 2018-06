‘Sogni che diventano realtà’. Un anno di attività dell’associazione ‘Dopo di noi’

L’Associazione “Dopo Di Noi Onlus” di Potenza, anche per l’anno 2018 ha organizzato un incontro con gli Associati, le Istituzioni e con la cittadinanza potentina per la presentazione del volume sociale “Sogni che diventano realtà”.

Un volume che compendia le attività svolte dall’Associazione in un anno di impegni, una rassegna stampa con le più significative notizie Regionali e Nazionali riguardanti il mondo della disabilità e lo stato dell’arte dei progetti e dei provvedimenti da adottare per alleviare le difficoltà delle famiglie e dei soggetti disabili. Un inserto finale è dedicato alle testimonianze e le collaborazioni che l’Associazione intrattiene con le Istituzioni del territorio e con il mondo del terzo settore.

Appuntamento Venerdì giorno 15 giugno alle ore 17 presso il CSV di via Sicilia n° 6 al rione S. Maria di Potenza.

