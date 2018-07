A Episcopia la presentazione del volume Da Spartaco a Garibaldi- storie di popoli tra il Tirreno e lo Jonio

“Da Spartaco a Garibaldi- storie di popoli tra il Tirreno e lo Jonio” è il titolo del nuovo impegno storico letterario della professoressa Elisa Conte Colangelo, Presidente dell’Associazione episcopiota Epicanto. Il volume di oltre 160 pagine sarà presentato il prossimo lunedì 6 agosto, ad Episcopia nel convento di San Antonio. Studiare la storia è non solo utile ma anche essenziale. Aiuta a comprendere il presente. Per molti è l’essenza vera di vita perché impari a comprendere ciò che accade intorno a sé, sia dal punto di vista economico, che politico e sociale. Solo una conoscenza della storia può aiutare a capire il senso di ciò che ci circonda. La prefazione del libro affidata alla giornalista del Tgr, Beatrice Volpe presente all’appuntamento di presentazione. “Elisa Conte – scrive Beatrice Volpe nella Prefazione - ha affrontato una prova davvero impegnativa guidata dalle due passioni intellettuali che hanno segnato la sua vita: l'amore per il sapere e l'affezione per la sua terra, il suo paese."Da Spartaco a Garibaldi" è molto più di un testo di storia. Il testo infatti contiene elementi di archeologia, arte,mitologia, geografia, politica, antropologia, tradizioni popolari”. Il libro è rivolto idealmente ai lettori più giovani, ma è adatto a chiunque abbia voglia di saperne di più su questo territorio e quindi anche sulla storia di una piccola regione come la Basilicata. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Egidio Vecchione, don Serafino La Sala, parroco della locale parrocchia madre, si soffermerà su gli aspetti religiosi del libro. I giornalisti Beatrice Volpe e Mario Lamboglia entreranno nel merito storico e letterario del libro. Serena Trotta, dirigente scolastica, approfondirà gli aspetti storici prettamente legati al luogo e agli ambienti dei territori della valle del Sinni. Inizio ore 19,30.

