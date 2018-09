La croce diversa , a Vaglio e Marconia di Pisticci, il libro di Gianfranco Blasi

Creato Venerdì, 21 Settembre 2018 09:33

"Era una notte di settembre del 1105, iniziato appena un nuovo secolo. In quelle montagne abruzzesi faceva già freddo. Era come se l’inverno si annunciasse con largo anticipo. Il vento tendeva la pelle, s’incuneava sotto gli abiti e i mantelli. Un brivido lungo come le angosce che lei si portava dietro. La madre le aveva sempre raccontato quello che dicevano gli anziani. Scalare l’inizio di un secolo era faticoso. Bisognava superare le insidie del maligno”. E’ il Prologo de "La croce diversa", il libro dello scrittore potentino Gianfranco Blasi, edito da Universosud, che verrà presentato, in doppio appuntamento, domani 21 settembre alle ore 18:30 presso il Museo delle Antiche Genti di Lucania a Vaglio Basilicata e sabato 22 settembre, alle ore 18:00 al Ce.CAM di Marconia di Pisticci”. Nato nel giorno in cui la sua Potenza celebra la famosa sfilata dei turchi, di formazione cattolico liberale, ex Allievo Salesiano, Gianfranco Blasi, nelle sue 256 pagine, condensa amore e fede ritenute dall’autore due dei più grandi pilastri dell’umanità. Un racconto di fantasia, una storia avventurosa che incontra un personaggio storico realmente esistito, Gerardo de La Porta, Santo protettore della città di Potenza. Diverse le pubblicazioni di questo scrittore lucano. “Per ogni visione un canto”, Sud’Altro Editore 2002: “Ed io plano”, Erreci Editore 2002; “4 stagioni potentine”, Editrice Universosud 2016; “Taccuini parlamentari”, Osanna Editore 2003; “S’io fossi foco”,Erreci Editore 2006; “trasgressioni amorose”, Editrice Universosud 2017. Ad introdurre la serataa Marconia di Pisticci, sarà Giovanni Di Lena Presidente Ce.C.A.M., seguirà l’intervento di Novella Capoluongo, Presidente Universum Academy Basilicata e Pino Lettini, assessore al Bilancio Comune di Pisticci. Con l’Autore dialogheranno Leonarda Rosaria Santeramo, Dirigente MIUR e Rosario Angelo Avigliano, Centro Studi Salinardi di Potenza La lettura dei brani sarà a cura di Grazia Giannace, Vicepresidente Ce.C.AM.

Oreste Roberto Lanza