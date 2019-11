Appuntamento il 29 novembre organizzato dall’associazione regionale di arte e cultura Universum Basilicata

“Da Spartaco a Garibaldi, storie di popoli dal Tirreno allo Jonio”. Il libro della professoressa Elisa Conte Colangelo, sarà presentato il prossimo 29 novembre a Potenza in via Londra. Un appuntamento organizzato dall’associazione regionale di arte e cultura Universum Basilicata e inserita in una più vasta programmazione culturale iniziata a metà ottobre per concludersi il prossimo 19 dicembre. Un libro, quello della professoressa Elisa Conte Colangelo, molto di più di un testo di storia. Pagine in cui sono racchiuse elementi di archeologia, arte,mitologia,geografia, politica, antropologia e soprattutto tradizione popolari. Il libro, oltre 200 pagine, nato, quasi sicuramente, con l’ambizione di stimolare l’attenzione, in particolare dei giovani, su tutti quei avvenimenti storici avvenuti tra lo Jonio ed il Tirreno lucano.

Di mezzo c’è un linguaggio semplice tante volte immediato per raccogliere l’attenzione dei tanti curiosi, soprattutto, di quelli che cercano da tempo la verità affascinanti da i luoghi lucani. Un libro che l’autrice vuole consegnare al tempo presente perché la memoria non vada persa, ma analizzata, approfondita e valutata in tutti i suoi aspetti essenziali. A dialogare con l’autrice, la presidente dell’associazione Universum Basilicata, Novella Capoluongo Pinto e il potentino Gianfranco Blasi politico, ma soprattutto scrittore. L’ultimo suo lavoro “la croce diversa” un omaggio all’eroismo e alla passione feconda delle donne per la vita. Inizio alle ore 18,00.

Oreste Roberto Lanza