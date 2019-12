Sarà presentato a Francavilla in Sinni il testo sulla storia del brigante francavillese

La storia va raccontata per non dimenticare. In ogni caso vanno ricordati fatti e avvenimenti utili alle generazioni future. Questo l’obiettivo della Pro Loco di Francavilla in Sinni che per il 13 dicembre prossimo ha organizzato un incontro storico-culturale per ricordare le vicende del brigantaggio ed approfondire la vicenda del noto brigante francavillese Antonio Franco. L’incontro, organizzato con la collaborazione dell’Unpli, associazione nazionale delle Pro Loco d’Italia e il patrocinio del comune di Francavilla in Sinni, si svolgerà presso la struttura storica locale della Turra, Palazzo delle decime. All’appuntamento sarà presente lo scrittore Nicola Savino. Dopo i saluti del sindaco Romano Cupparo, dell’assessore alla cultura Maria Teresa Introcaso, gli approfondimenti saranno dell’editore del libro, Franco Villani, di Fernando Chiurazzi, presidente della Pro Loco di Francavilla in Sinni. Le conclusioni dell’autore Nicola Savino. La voce narrante affidata a Maria Rosa De Paola. Inizio ore 18,00.

Oreste Roberto Lanza