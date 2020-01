“Amor bandito”. Il brigantaggio post unitario, fenomeno mai chiarito

Venerdì 31 gennaio la presentazione nello splendido scenario del Museo Etnografico di Senise

Non stupisce nessuno più che il brigantaggio post-unitario continui a far discutere. Da molto tempo, il fenomeno del brigantaggio è al centro di convegni, tavole rotonde, incontri di presentazione di scritti e lavori letterari con l’intento di continuare ad indagare, cercare documenti per dare una svolta alla verità mai dichiarata su questa storica vicenda. Il brigantaggio è stato una fase di rivolta sociale contro la pseudo unificazione e della politica piemontese oppure, una rivincita legittimistica filo borbonica? Interrogativi ancora non meglio chiariti; quesiti che alcune volte creano una zona di ombra che si lascia proiettare sull’attualità del nostro presente.

“Amor Bandito”, Villani Editore, dello scrittore saggista lucano Nicola Savino, insegnante, parlamentare con una parentesi da sottosegretario alla Sanità con il governo Ciampi, cerca di fare passi in avanti aprendo anche una prospettiva di confronto con le varie versioni presenti non perdendo di vista l’obiettivo finale: cercare ulteriori documenti attraverso la consultazione di fonti archivistiche e storiografiche in modo da garantire la giusta realtà dei fatti. Lo scrittore lucano, nelle sue 139 pagine, 64 dedicate alla narrazione di specifici fatti riguardanti il famoso brigante di Francavilla in Sinni, Antonio Franco e la compagna, Serafina Cimminelli, il restante composte da 5 tabelle sinottiche, imbevuto dì una forte cultura garantista, solleva dubbi sulla sommarietà dei processi giudiziari al tempo della legge Pica (legge 15 agosto 1863 numero 1409).Un libro che affronta il fenomeno brigantesco da due lati: il primo quello della memoria storica, senza memoria non si ha un’opinione; dall’altro, appunto, della sommarietà dei processi con una superficialità nella raccolta delle prove e nella formulazione delle sentenze senza dimenticare gli eccessi ingiustificati delle azioni repressive. Il libro, scritto in maniera semplice, come dice l’autore: “ha lo scopo di fornire ai giovani uno strumento di rapida lettura del fenomeno che sconvolse la nostra regione all’indomani dell’Unità di Italia”. Un libro che non trascura di evidenziare sentimenti personali, quelli tra Franco e la Ciminelli, e delle condizioni in cui potevano essere liberamente espressi e assecondati. Sentimenti personali travolti poi dal macabro aspetto del tradimento finale. Ma il libro racconta di più, vale la pena acquistarlo per soddisfare la propria curiosità.

Oreste Roberto Lanza