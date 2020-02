Lo scrittore materano Giovanni Caserta a Palazzo Lanfranchi con il suo “Dante, settecento anni dopo”

Nel 2021 ricorre il 700esimo anniversario della morte di Dante poeta nazionale per eccellenza

Dante Alighieri a Matera il prossimo 10 febbraio. A palazzo Lanfranchi, sala Carlo Levi, sarà presentato il libro dello scrittore materano Giovanni Caserta ?Dante settecento anni dopo? Villani editore. Nel 2021 ricorre il 700esimo anniversario della morte di Dante, (Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321) poeta nazionale per eccellenza.

Il volume, ben 268 pagine, ripercorre il viaggio di un uomo cui, nel passare dal peccato alla salvezza, non sfuggì nessun aspetto della vita. Della formazione di Dante non si conosce molto. Con ogni probabilità seguì l'iter educativo proprio dell'epoca, che si basava sulla formazione presso un grammatico con il quale apprendeva prima i rudimenti linguistici, per poi approdare allo studio delle arti liberali, pilastro dell'educazione medioevale: teologia, filosofia, fisica, astronomia da un lato; dialettica, grammatica e retorica dall'altro. Grande produzione letteraria, per ricordare il Convivio, prima delle opere di Dante scritta subito dopo il forzato allontanamento di Firenze e la ?Vita Nova? il "romanzo" autobiografico di Dante, in cui si celebra l'amore per Beatrice.

Dopo i saluti di Giampaolo D?Andrea, assessore alla cultura del comune di Matera, l?illustratore, Franco Carella e l?editore, Franco Villani, i Relatori Nicola Falotico, Antonio Montemurro, Isabella Abbatino, Manuela Taratufolo e don Donato Giordano, approfondiranno i capitoli dedicati ai canti del paradiso. Le conclusioni affidate all?autore Giovanni Caserta. Modera il giornalista Rossano Cervellera. Inizio alle ore 17,30.

Oreste Roberto Lanza