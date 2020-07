Nel corso della manifestazione sarà presentato il libro “Tempo sospeso - covid19”

Festival della cultura e delle arti 2020 a Lagonegro. Sabato primo e domenica 2 agosto Lagonegro diventa luogo di incontro culturale nel rispetto delle regole anticovid. L’evento, che si svolgerà presso lo storico palazzo Corrado, è promosso con il patrocinio del comune di Lagonegro, nella persona del commissario Francesco Mauceri, la Fondazione Cicerone, la protezione civile “I Sirenesi”, l‘Egrib Basilicata, l’assessora alle pari opportunità Marika Padula, la Scarenz editore Tina Renzullo. La quinta edizione è dedicata al premio di pittura Enzo De Filippo, artista scomparso prematuramente lasciando centinaia di opere d’arte nel suo laboratorio, rivolte prevalentemente al sociale. Curatrice della collezione la sorella Maria Carmela che curerà la mostra insieme all’artista Maria Rosaria Verrone.

Il Direttore artistico 2020 sarà Mauro Paparella. Presenti, all’incontro, anche i volontari delle associazioni del lagonegrese e dei paesi limitrofi della Basilicata, i quali, nel periodo del Covid,dopo un primo momento di disagio, si sono coordinati via cavo e social promuovendo video conferenze su vari temi di attualità confluiti nel titolo finale: “volontariato e speranza”.Sono state cucite e distribuite gratuitamente più di 2000 mascherine per quelli in prima linea: operatori e personale delle Case di riposo, operatori ecologici, commesse, medici, infermieri, vigili, carabinieri, commercianti.Un altro gruppo di lavoro si è impegnato alla scrittura creativa nata in un laboratorio virtuale di scrittura.

Il risultato finale con l’aiuto di trentasei autori più quattro artisti, è stato la realizzazione di un libro antologia con il titolo è “Tempo sospeso” - covid 19. Il libro verrà presentato sabato primo agosto alle ore 18.00, nel giardino Corrado, alla presenza di tutti gli autori, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Il 2 agosto,invece, dalle ore 10.00 e per tutto il giorno le signore volontarie, le associazioni lucane e l’Egrib Santarsiero e Lanza apriranno gli stand della solidarietà. Saranno presenti i rappresentanti del progetto” il riciclo prende vita”, l’avvocato Biagio Costanzo e la professoressa Trotta. Alle 18,00 il momento più atteso dell’anno, la “Cerimonia di premiazione “del concorso artistico dedicato a Enzo De Filippo. I premiati saranno tre e una menzione speciale che saranno rivelati la era stesa dal presidente Mauro Paparella. In ricordo del compianto pittore ci sarà la presentazione di un libro a lui dedicato scritto dall’amico di infanzia Luciano Magnanimo dal titolo” I selvaggi delle palazzine”, uno spaccato degli anni ’70 della Lagonegro, precisamente della nascita del RIONE ROSSI. Presenta e coordinerà la manifestazione la prof.ssa Agnese Belardi.

