La prospettiva è la riappacificazione, nel nome della conservazione, tra uomo e natura

È da qualche giorno nelle librerie italiane “L’uomo custode della natura – un viaggio alla scoperta della conservazione dell’ambiente” di Ferrante De Benedictis edito da Giubilei Regnani. L’ambiente e la sua salvaguardia rappresentano senza dubbio argomenti scottanti e controversi della nostra epoca. La Natura e i suoi elementi sono fonti di vita e sostentamento per l’uomo e per tutte le creature del Pianeta. Un ambiente sacrificato per favorire interessi materiali e il tornaconto di pochi privilegiati, tradito ed oltraggiato, rischia di soccombere, soffocato dall’inquinamento e dall’incuria. Battersi per salvare l’ambiente e rendere la Terra un posto migliore per le generazioni future. Sembra questo, il messaggio, che l’autore, il lucano Ferrante De Benedictis, presidente dell’Associazione Giovani Ingegneri di Torino, città dove vive e lavora, laureato in Ingegneria meccanica indirizzo energia, con il titolo di dottore di ricerca in Energetica, vuole lanciare con il suo breve e intenso scritto: si tratta di una missione ardua ma non certo impossibile. Vero che quando si parla di natura, non si dovrebbe avere alcun dubbio da che parte stare cercando di difendere la nostra casa comune, che il destino ha dato in custodia all’uomo.

Ma l’uomo, negli ultimi secoli questo dono lo ha trasformato in un semplice prodotto commerciale, una semplice merce, da aggredire e vendere al miglior offerente arrivando ad alterare i naturali equilibri. Non siamo in una fase, come qualcuno vuol far pensare, dove la Terra stia per esplodere, scrive De Benedictis: “ma qualcosa ne ha sconvolto il suo equilibrio. Le foreste, dopo anni di disboscamento, sono tornate a crescere, lo stato di salute dei fiumi è notevolmente migliorato”. La presenza, in aumento, di anidride carbonica nell’aria, legata al maggiore consumo di energia per le attività umane, però, continua ad essere insistente anche nel cambio del clima, nell’aumento delle temperature. Un libro non come racconto, ma come una breve e intesa passeggiata socratiana per trovare il bandolo della matassa e addivenire ad una concreta soluzione in tempi probabilmente anche rapidi. Sette capitoli per cercare la soluzione che possa rimettere il nostro ambiente nelle condizioni di poter continuare a dare vera vita all’uomo.

Per De Benedictis la prospettiva migliore è quella di seguire la strada della riappacificazione, nel nome della conservazione, tra uomo e natura a cui deve seguire il principio fondamentale dell’etica, il rispetto e l’osservanza di norme precise. Un’etica umana che tuteli la natura, la conservi e in tanti casi la protegga. Per fare questo, per l’autore francavillese, bisogna recuperare l’idea di comunità. La comunità come luogo sano dove è forte il legame tra gli abitanti e il loro territorio elemento imprescindibile per la comunità stessa. Nessuno conosce meglio un territorio dei membri della comunità che lo abitano, una famiglia può fare molto per salvare l’ambiente come dice l’autore: “rispettando due semplici regole, preferire cibi che rispecchiano il ciclo delle stagioni e scegliere prodotti provenienti dal proprio territorio”. Per essere semplici le ciliegie non si possono mangiare a Natale la cui tradizione italica imporrebbe di consumare i nostri agrumi. Ma allora la domanda sorge spontanea: siamo veramente in pericolo? La risposta all’autore ma anche agli attenti lettori che ne avranno apprezzato lo scritto, che aiuta semplicemente a riflettere.

Oreste Roberto Lanza