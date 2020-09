Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Promosso dal centro studi storici “Il saggio” con il patrocinio del comune di Sant’Arsenio e BasilicataNotizie come media partner

Sarà presentato domenica 4 ottobre, a Sant’Arsiero, in provincia di Salerno presso l’auditorium comunale “Giuseppe Amanile”, il libro “Prime prove di democrazia nel salernitano, Montesano Marcellana e il sindaco Giuseppe Cardinale” di Giuseppe Aromando, Antonio Cardinale, Regaliano Tommasoni e Francesco Vannata, edito per i tipi della Casa Editrice “Il Saggio” di Eboli. L’incontro è promosso dal centro studi storici “Il saggio” con il patrocinio del comune di Sant’Arsenio e BasilicataNotizie come media partner. Il volume, di ben 272 pagine, si avvale della presentazione del professore. Gaetano Pecora, originario di sant’Arsenio, professore ordinario di Storia delle Dottrine Politiche e titolare del Dipartimento di Diritto, Economia, management e metodi quantitativi presso l’Università degli studi del Sannio.

Un volume ben fatto nato all’indomani della commemorazione, avvenuta a Montesano sulla Marcellana, nel giorno della memoria del 2016, allorquando si rivalutarono le figure dei due tenenti montesanesi trucidati dai tedeschi: Vincenzo Cardinale (zio di uno degli autori) a Kos e Antonio Bianculli a Cefalonia. Un volume con dati, circostanze e riflessioni ben documentate in cui i vari autori da angolature diverse, analizzano la situazione del Vallo di Diano, definito all’epoca luogo triste, pre e post 8 settembre 1943. Punto di partenza della riflessione storico-letteraria è proprio l’interrogativo che il professore Gaetano Pecora pone a tutti i lettori: serve davvero la storia locale? Una risposta che alla fine della lettura non può che essere positiva.

A patto – evidenzia nella presentazione Gaetano Pecora - che le ricerche sulle vicende delle nostre terre non si rattrappiscano in pettegola curiosità campanilistica e non ripieghino su notiziole erudite che sfiancano la mente senza mai sollevarla ai problemi più larghi che percuotono l’umanità. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sant’Arsenio, dottor Donato Pica, l’introduzione è stata affidata al dottor Oreste Roberto Lanza, giornalista della testata lucana BasilicataNotizie, chiamato a moderare l’incontro, il dottor Giovanni Ferrarese, ricercatore presso l’Università degli studi di Salerno approfondirà i contenuti del libro. Saranno presenti gli autori del lavoro storico letterario a cui faranno seguire i lori rispettivi interventi. Inizio alle ore 18,00.