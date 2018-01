Un 2017 ricco di attività per la fondazione Sinisgalli

Ricco di attività il 2017 per la Fondazione Leonardo Sinisgalli. Il Consiglio di Amministrazione ha reso noto i dati e le attività programmate e svolte nei 365 giorni appena passati. Molti gli appuntamenti tradizionali del palinsesto 2017 e nuove iniziative connesse alla rete di relazioni attivate sul territorio regionale e fuori. L’anno appena passato, si legge nel documento stilato dall’ente, si è aperto con l’adesione a un nuovo soggetto culturale nato in Basilicata, il Sistema dei Musei e dei Beni Culturali di Aliano, Castronuovo di Sant’Andrea, Moliterno e Montemurro raccolti sotto l’acronimo di Acamm, con l’obiettivo di unire i presidi culturali dei quattro comuni lucani in una logica sinergica di sistema, divulgando e valorizzando il patrimonio culturale esistente sul territorio. Numerosissimi gli appuntamenti dedicati al poeta delle due Muse, organizzati in diversi comuni lucani. Con numerose presentazioni dei vari volumi realizzati. Fondamentale è stato anche l’intervento del Mibact, che attraverso la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale di 19 opere grafiche provenienti dall’eredità di Sinisgalli, bloccandone di fatto la vendita attraverso un’asta giudiziaria. Ora si pensa al nuovo anno. La Fondazione è al lavoro per predisporre un palinsesto utile a rafforzare la sua attività divulgativa didattica, editoriale e di ricerca anche fuori i confini della Lucania, nel nome di Leonardo Sinisgalli e delle sue Muse e all’insegna della contaminazione fra i saperi.

Oreste Roberto Lanza

