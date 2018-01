Lauria, quarta edizione di «Notte Nazionale del Liceo Classico»

Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 10:16

Il Liceo classico “Nicola Carlomagno” di Lauria, in provincia di Potenza, ha aderito alla quarta edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Iniziativa ideata da Rocco Schembra, docente del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, in provincia di Catania, con la collaborazione del MIUR. L’edizione prenderà il via il prossimo venerdì, 12 gennaio, dalle ore 18,00 alle 24,00.Un appuntamento culturale con lo scopo di dimostrare la vitalità dei classici e l’attualità degli studi umanistici. Guidata dal dirigente Natale Straface, il liceo classico di Lauria, si presenta all’edizione del 2018 con un programma ricco di eventi, performance teatrali, letture, proiezioni, balletti, concerti, esibizioni canore, che i rappresentanti studenteschi Giovanni Angrisano, Angelica Lamboglia, Sofia Nipote, assistiti dai docenti Francesco Bellusci, Luigi Beneduci, Tina Cosenza, Elena Ferraro, Orlanda Pagliarulo, Annamaria Scaldaferri, hanno voluto centrare sul tema: “I dilemmi”. Programma ricco e intenso fanno sapere dalla segreteria del dirigente dell’istituto lauriota. Si parte con il dilemma di Virgilio, se bruciare o consegnare all’imperatore Augusto l’Eneide. Tratto da La morte di Virgilio dello scrittore austriaco Hermann Broch, perseguitato dai nazisti. Poi a seguire i dilemmi tratti dall’opera di un erede moderno del teatro tragico antico: Bertolt Brecht. Una versione integrale di un’opera scritta per le scuole dal grande drammaturgo tedesco, ispirata a un’antica favola giapponese e imperniata sul dilemma tra l’obbedienza alla tradizione e il rispetto della dignità umana: per riflettere su come, in qualsiasi tempo, possano entrare in tensione i rapporti tra l’autorità politica e il mondo della ricerca scientifica. All’insegna dell’interdisciplinarietà, non mancherà un’incursione nei dilemmi trattati dalle teorie psicologiche e matematiche moderne, con il celeberrimo “dilemma del prigioniero” di Albert Tucker, che i ragazzi illustreranno mediante un video originale da loro realizzato. Il finale dedicato alla “tragedia” di Edipo, determinato ad andare avanti nel conoscere tutta la verità, mentre gli altri lo dissuadono dal farlo. Una rilettura del mito greco più noto, attraverso le immagini dell’Edipo Re di Pier Paolo Pasolini e alcuni spunti interpretativi dello psicanalista Massimo Recalcati.Due i momenti musicali di grande spessore e un balletto, con coreografie originali, ideate da Marika Bloise. Sarà eseguito con il “ritmo” dei versi dell’Eneide. Previsti momenti ricreativi e di pausa gastronomiche con la lettura di alcuni brani scelti dal coordinatore nazionale dell’evento, che avverrà contemporaneamente in tutti i licei aderenti all’iniziativa.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo