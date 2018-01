Bandiera Arancione TCI a Valsinni, Guardia Perticara e Aliano

Valsinni, Guardia Perticara e Aliano potranno fregiarsi per il triennio 2018-2020 della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Il conferimento del prestigioso riconoscimento è avvenuto oggi a Genova, presso la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale. La Bandiera Arancione del Touring Club Italiano viene assegnata, dal 1998, ai borghi eccellenti dell'entroterra che, pur lontani dai crocevia turistici, sono riusciti ad emergere grazie alla qualità dell'accoglienza. L'iniziativa promuove Comuni che sposano bellezza paesaggistica, valore architettonico-culturale e attenzione all'ambiente. Valsinni – si legge nelle pagine web del Touring Club Italiano - associa alla valenza naturalistica quella storica, conservando le mura dell'antica Lagaria, fondata secondo la leggenda, da Epeo, costruttore del Cavallo di Troia. Guardia Perticara, piccolo borgo con stretti vicoli e case arroccate viene invece considerato, per la ricostruzione post sima dell'80, un modello di restauro rispettoso delle preesistenze tradizionali. Aliano infine, grazie al suo Museo della Civiltà contadina offre testimonianza della vita contadina attraverso una curata esposizione di oggetti usati nelle attività agricole, artigianali e nella vita quotidiana. Riguardo all'iniziativa Bandiera Arancione la Regione Basilicata ha avviato con il Touring Club Italiano un progetto finalizzato a migliorare la qualità del sistema turistico in termini di offerta, performance attrattive e sostenibilità. La Bandiera Arancione è dunque un riconoscimento della qualità sostenibile nel tempo e dello sviluppo dei territori in ottica di investimenti ed occupazione. Alla cerimonia di oggi hanno preso parte tutti i sindaci dei Comuni meritevoli e sono stati illustrati gli ultimi dati del Touring Club Italiano sulla ricaduta positiva dell'iniziativa.

