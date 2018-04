Carlo Lucia nuovo presidente della Pro Loco di Castel Lagopesole

Rinnovato gli organi della Pro Loco di Castel Lagopesole. A seguito della scadenza naturale degli organi direttivi e giusta elezione dell’Assemblea dei Soci, durante la prima del nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto Carlo Lucia a Presidente della Pro Loco Castel Lagopesole per il triennio 2018-2020. Ad affiancarlo durante questo mandato Angela Santamatoalla vicepresidenza e Marcello Romano nel ruolo di tesoriere. A comporre il Consiglio Direttivo altri quattro membri:Tommaso Telesca,Vito Lucia,Donato PaceeDonato Bochicchio, quest’ultimi due Soci Fondatori dellaultratrentennale associazione turistico-culturale castellana. Carlo Lucia, presenza non nuova all’interno dell’organizzazione. Socio attivo e già Presidente dal 2008 al 2013. Insegnante presso l’istituto agrario. Conoscitore del territorio e delle relative identità storiche e culturale di Castel Lagopesole, comunemente Lagopesole, "Lu Quastìdde" in aviglianese. Una delle frazioni di Avigliano, che conta 652 abitanti. Nota per il suo passato svevo, legata alle figure di Federico II e di suo figlio Manfredi ma anche per essere stato uno dei luoghi di rifugio dei briganti guidati da Carmine Crocco. Il neo Presidente Carlo Lucia, dovrà fronteggiare una sfida importante e avvincente: lapromozione e il posizionamento del Castello di Federico II tra le tappe imperdibili per un viaggioalla scoperta della Basilicata in vista di Matera2019. “Certo – precisa il neo Presidente Carlo Lucia – è una sfida importante a cui è legato anche un mio sogno e desiderio: regionalizzare il Castello di Lagopesole. Come ben si sa il nostro Castello appartiene al Ministero delle politiche agricole”. Una Pro Loco,quella di Castel Lagopesole attiva da oltre 30 anni con tanti progetti in essere e tanti realizzati. “Vero- continua Carlo Lucia- tanti progetti realizzati soprattutto intorno al nostro Castello con l’obiettivo della continua valorizzazione. Negli ultimi anni abbiamo avuto delle piccole difficoltà legate sia al reperimento di fondi e alla mancanza di risorse giovani con voglia di mettersi in gioco. Difficolta che con il tempo siamo riusciti a superare”. Questo ritorno come Presidente ha diversi significati. “Continuare sulla strada da me già percorsa – aggiunge Carlo Lucia – con l’intento principe di valorizzare al meglio il Castello e la figura di Federico II. Dare più forza al museo presente all’interno del Castello gestito dalla Pro Loco da oltre due anni e valorizzato con quel milione e mezzo di euro concesso dalla Regione Basilicata. Ora si tratta di incrementare il numero di visitatori creando intorno delle attrattive culturali e non solo. Ma per fare questo ci vuole una visione comune con tutte le istituzioni presenti sul territorio”.

