Prospero Glinni, un giovane di Scanzano Jonico con la passione per la Polizia di Stato

Creato Giovedì, 19 Aprile 2018 22:33

Si chiama Prospero Glinni di Scanzano Jonico. Ha appena 10 anni, appassionato di musica con probabilità di intraprendere gli studi come musicista organettista. L’attrazione maggiore è verso la cultura della legalità, ma soprattutto della storia della Polizia di Stato. Un sogno nel suo riservato cassetto, quello di fare il poliziotto. Una narrazione di questo storico corpo, alla nascita chiamato Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo delle guardie di città, uno delle quattro forze di polizia italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno, che il piccolo Glinni pare conoscere a men di dito. Con date, momenti storici e quant’altro che ne fanno uno specifico studioso in tenera età. Una conoscenza legata anche alla storia dei vari automezzi in uso anche in passato da parte del corpo di Stato. Questa conoscenza storica non è sfuggita all’attenzione del commissariato di Polizia di Policoro e della stessa Questura di Matera. L’infinita passione per la storia del corpo nazionale di Polizia, a Prospero Glinni, gli è valso l’invito, da parte del questore di Matera, per la festa del 166/o anniversario della fondazione del Corpo. Soddisfazione massima da parte di Luigi Di Santo, Presidente dell’associazione dell’Organetto e Fisarmonica Metapontina di Scanzano Jonico. “Certo- sottolinea Di Santo- aver appreso, dai genitori, questa sua grande passione e conoscenza storica sul corpo di Polizia del piccolo Glinni, nostro socio è per tutta la nostra comunità associativa motivo di vanto e di soddisfazione”

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo