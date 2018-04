Il FAI a Stigliano per raccontare la «Monumentalità di campagna» di un luogo storico

“MONUMENTALITÁ DI CAMPAGNA”. Incontro –Dibattito promosso a Stigliano, in provincia di Matera, dalla Delegazione FAI di Matera, in collaborazione con il Comune di Stigliano, il Centro Studi Rocco Montano e l'Associazione Dimore Storiche Italiane. Il prossimo primo maggio, alle ore 16,30 presso il Palazzo di Santo Spirito, edificio espressione di una diffusa “monumentalità” di campagna, si parlerà della storia monumentale di questo paese feudo di diversi signori. Raccontano le pagine di storia, appartenuto a Goffredo Britanno, suffeudatario del Conte di Montescaglioso, passando poi a Goffredo di Sarzin, finché nel 1274 re Carlo dona il feudo a Giacomo di Bosciniano. Nel 1289 sotto Carlo II feudo è nelle mani di Guglielmo della Marra, già governatore della città di Napoli e vi rimane per oltre due secoli, quando passa ai Carafa. Sarà poi la volta dei Colonna di Roma. Un luogo con un importante patrimonio culturale. Numerose le chiese disseminate nel suo centro storico con diversi palazzi nobiliari desta interesse per il visitatore. Da considerare tra le strutture di maggior pregio artistico l’ex Convento dei Riformati, che oggi ospita il Municipio, impreziosito dallo splendido chiostro su cui è murato lo stemma comunale con l’immagine di Tullio Ostilio. Il Museo di Storia e Civiltà contadina e la Casa Contadina, due luoghi che indicano lo stretto legame tra un popolo e il suo passato, nei quali sono conservati oggetti che sono segni e simboli della tradizione contadina.Forte la presenza del patrimonio religioso. La chiesa di Sant’Antonio da Padova che risale al 1600 capolavoro artistico che fa parte dell’ex convento e la chiesa madre dedicata a Santa Maria Assunta con la facciata in stile barocco si erge proprio al centro della parte antica del paese. Tra le opere d’arte in essa custodite spicca un sontuoso polittico del XVI secolo di Simone da Firenze con una solenne statua della Vergine e dipinti con santi, angeli e Dio Padre. Ma a suscitare grande interesse rimane sempre il Palazzo di Santo spirito un palazzo- masseria ubicato in collina su un ampio pianoro. Un insediamento fortificato, a corte interna, residenziale e difensivo. Dopo i saluti istituzionale del Sindaco di Stigliano, Franco Micucci e l’introduzione di Enzo Villani,referente del nucleo volontari FAI di Stigliano che fa parte della Delegazione FAI di Matera, i lavori saranno aperti dagli Architetti Lorenzo Rota, Ina Macaione, Armando Sichenze, Vincenzo Ciruzzi. In programma interventi dei conservatori di dimore storiche. Per Stigliano è previsto l’intervento del Sindaco Micucci, per Accettura Carlo Spagna, per Sant’Arcangelo Francesco Scardaccione, infine per Senise Cesare Donnaperna. In programma l’intervento dell’imprenditore turistico Franco Garofalo. Moderatore dell’incontro-dibattito Domenico Ciruzzi che racconterà del suo cortometraggio, “Sbraineff”, girato a Stigliano nel lontano 1999, interpretato da Lello Giulivo, Antonella Stefanucci, Tonino Taiuti, Riccardo Zinna e attori non professionisti del luogo. Commedia. Venti minuti per raccontare il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale rievocato sullo sfondo di una festa popolare consumata tra le mura dello splendido Palazzo neoclassico di Santo Spirito.

Oreste Roberto Lanza

