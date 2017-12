Il Presepe: lucentezza dell’atmosfera natalizia

Creato Domenica, 24 Dicembre 2017 17:31

Il Natale è una delle più attese, affascinanti ed importanti festività dell’anno ed ognuno di noila attende con impazienza. L’atmosfera che si respira durante il Natale è intensa e particolare con odori e, luci e colori emozionanti, ma a rendere unica questa festa sono le tradizioni. Tra tutte le tradizioni che rendono particolare il Natale, quella del Presepe, è sicuramente la più coinvolgente. Il Presepe è la rappresentazione plastica della nascita di Gesù. Esso vede la sua origine nella creativitàdiSan Francesco il quale nel 1223 rappresentòil primo presepe vivente. Da allora il Presepe è divenuto patrimonio della cultura e della fede cristiana arricchendo d’importanza il Natale perché ne esalta il suo valore più importantepoichérappresenta e racconta gli avvenimenti e le circostanze nelle quali è nato Gesù. Nel corso dei secoli il Presepe si è sviluppato e diffuso sempre più nella cultura con allestimenti scultorei, di piccole o grandi dimensioni, fino ad arrivare ai giorni nostri diventando uno dei protagonisti delle tradizioni del Natale. Esso oggi si è evoluto e all’episodio della natività si sono aggiunte scene e personaggi secondari, che sottolineano il contrasto fra la vita di ogni giorno e l’evento miracoloso.Al tempo d’oggi sono nati anche molti artisti che realizzano virtuose composizioni presepiali. Diversi sono i materiali usati per realizzare il presepe: legno, stucco, terracotta muschio e gli immancabili personaggi, in plastica o in terracotta, gli donano forma. Il Presepe così entra in ogni casa a creare calore ed atmosfera di festa. E’ molto gradito, non solo dagli adulti, ma soprattutto dai bambini perché arricchisce di bellezza e luce speciale il Natale.

Marina Riviello

